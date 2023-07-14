“استعلم عن نتيجتك” نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول العراق موقع نتائجنا || نتيجة ثالث متوسط بالرقم الامتحاني

تغير نتائج الطلاب عبر المواقع الإلكترونية الغير رسمية من أشهر المشاكل التي تواجه الطلبة الذين يبحثون عن نتائجهم عبر المنصات الغير رسمية، ولذلك نوهت وزارة التربية العراقية بأهمية الاستعلام عبر منصاتها الرسمية وعدم القيام بالبحث عنها عبر محركات البحث المختلفة، حيث من الممكن أن يتم تغيير النتيجة الخاصة بالطالب أو الطالبة ونشر الكثير من النتائج المغايرة للدرجة الأصلية للطالب، ولذلك يمكنكم الآن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول من خلال زيارة بوابة التربية العراقية بالاسم والرقم الامتحاني فقط.

نتائج الثالث المتوسط 2023 العراق موقع نتائجنا

إن موقع نتائجنا من المنصات الرسمية التباعة لوزارة التربية العراقية التي يمكن الاستعلام منها عن النتائج بسهولة، حيث لن تحتاج سوى الاستعلام باستخدام الاسم والرقم الامتحاني للطالب أو الطالب فقط، ويتم ذلك من خلال القيام بمجموعة من الخطوات والتي تتمثل في:

أولاً: على الطالب أن يبحث عن منصة نتائجنا من خلال كتابة اسمها في محرك البحث جوجل حتى تظهر في بداية النتائج ويتم الدخول على الرابط المباشر لها، من هنا.

ثانيا: بعد الانتهاء من تحميل الصفحة الرئيسية للمنصة علينا الضغط على خيار “نتائج الثالث المتوسط”.

ثالثا: وبعدها عليك التحقق من الخانات جيدا من اجل كتابة البيانات المطلوبة فيها، حيث عليك كتابة كلا من (الاسم رباعي – رقم المقعد الامتحاني).

رابعا: وبعد الانتهاء من الكتابة قم بالضغط على الزر الموجود أسفل الصفحة وهو “عرض النتيجة”.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023

من الممكن وبسهولة أن يتم الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2023 ببيانات الطالب أو الطالبة من خلال إدخال البيانات الشخصية، ولا شك أن تلك الطريقة ساعدت على أن تكون نتائج الطلاب محجوبة عن باقي الأشخاص حيث أن لولي الأمر والطالب الحق فقط في الاستعلام عن النتيجة، كما أتاحت الوزارة النتائج بصيغة pdf حتى يسهل تحميلها.