هُنــا” رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس استعلام رسمي

سيتم الكشف عن نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن وبرقم الجلوس والاسم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم. جميع الطلاب اليمنيين قد أنهوا امتحان الثانوية العامة وينتظرون بفارغ الصبر إعلان نتائجهم بعد اجتياز الاختبارات. سيتمكن الطلاب من معرفة درجاتهم من خلال رقم الجلوس أو اسمهم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم اليمنية. سنقدم لك رابطًا لنتائج المدرسة الثانوية من خلال هذه المقالة.

نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن

سيتم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الثانوية العامة في اليم وتم نشرها عبر وزارة التربية والتعليم اليمنية.

ستمكن جميع الطلاب من الحصول على شهادات الثانوية العامة 2023 صنعاء، تعز، عدن، حضرموت، الحديدة، أبين، لحج، عمران، البيضاء، الجوف، مأرب، ريمة، صعدة، والمحافظات الأخرى في اليمن عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن بالاسم عدن وصنعاء

أشارت وزارة التربية والتعليم في صنعاء إلى أن جميع الأنشطة المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة في اليمن تم الانتهاء منها في نهاية الشهر الماضي. كما أن جميع الطلاب والطالبات في الصف التاسع قد أكملوا امتحانات شهادة التأسيس اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 يوليو.

يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية.قم بالدخول إلى القسم الخاص بالنتائج.

اختر نتائج الثانوية العامة اليمن 2023.

قم الآن باختيار إحدى التخصصات المتاحة للطلاب مثل “علمي” أو “أدبي”، اختَر واحدة من الولايات التالية: صنعاء، حَضَرَمَوت، تَعِز، إب، مأرب، أمانة العاصِمة، عدن، وغيرها.

ادخل رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك دون أخطاء.

الآن اضغط على كلمة النتيجة.

تمر بضع ثوان وستظهر لك صفحة تحتوي على درجاتك في جميع المواد.

نسب النجاح في نتائج الثانوية العامة

٧٠٪ من محافظة صنعاء ٦٥٪ من محافظة عدن ٦٠٪ من محافظة تعز ٥٥٪ من محافظة الحديدة ٥٠٪ من محافظة إب ٧٥٪ من محافظة حضرموت ٤٥٪ من محافظة تعزيز ٧٠٪ من محافظة البيضاء ٥٥٪ من محافظة الجوف ٦٠٪ من محافظة لحج ٦٥٪ من محافظة شبوة ٧٠٪ من محافظة مأرب