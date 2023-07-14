استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة 2023 عبر منصة مظلتي

تعد رعاية الأفراد المحتاجين والمشمولين بالحماية الاجتماعية من أهم الأمور التي يبحث عنها العديد من المواطنين في مختلف أنحاء محافظات العراق، فضلاً عن أن هذا الدعم يساهم بشكل كبير في الحد من الأثار الاجتماعية والاقتصادية، مما يتضمن توفير الدعم والمساعدة للعديد من الأفراد في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف العبء الاقتصادي الذي يمرون به، وتشمل الوجبة الثالث لرعاية الأفراد عددًا كبيرًا من الأسر المحتاجة التي يتم تدوينها في كشوفات المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية.

استخراج أسماء المستفيدين من الوجبة الثالثة

وسهلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إمكانية معرفة الأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي التي وفرتها الوزارة، حيث إن هذه المعونة تشمل عددًا كبيرًا من الأسر الأكثر احتياجًا، ووفرت الوزارة منصة مظلتي من أجل القيام بتنزيل كافة الكشوفات التي يظهر عليها أسماء المستفيدين، وفقًا لمجموعة من الخطوات التي نوضحها لكم في الفقرة التالية، لكي يتعرف عليها الجميع.

الاستعلام عن الوجبة الثالثة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن عن أسماء المستفيدين من الوجبة الثالث للرعاية الاجتماعية، وفقًا لما كشفت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على النحو التالي:-