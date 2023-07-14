fast link لينك نتائج الثالث متوسط 2023 العراق عبر موقع نتائجنا mlazemna الرسمي في محافظات ميسان وبغداد والكرخ والبصرة

لينك نتائج الثالث متوسط 2023، تم تفعيل لينك نتائج الثالث متوسط 2023 من قبل وزارة التربية العراقية خلال الساعات الماضية استعدادا لرفع كشوف النتيجة خلال الساعات القادمة بعدما طال انتظارها، حيث تعد نتائج الثالث متوسط 2023 واحدة من أهم النتائج في مشوار الطالب التعليمي، حيث أن في حالة اجتيازها فأن الطالب ينتقل إلى مرحلة تعليمية جديدة، واليكم طريقة استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم، فتابعونا.

لينك نتائج الثالث متوسط 2023

وكعادة كل عام قامت وزارة التربية العراقية بتوفير لينك نتائج الثالث متوسط 2023 عبر موقع نتائجنا الوزاري الرسمي، حيث أن بعد عقد المؤتمر الصحفي ستقوم الوزارة برفع كشوف النتائج بصيغة بي دي اف على الموقع ليتمكن طلاب المرحلة من الاستعلام عن النتيجة بشكل سهل من خلال تنزيل كشوف النتيجة على الجهاز، وقد شدد وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، على ضرورة التدقيق والمراجعة بشكل دقيق ليحصل كل طالب على حقه، ومن المتوقع أن تعلن نتائج ثالث متوسط في عموم المحافظات بعد ساعات، ولذا اليكم طريقة الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 بالاسم:

قم بالدخول إلى موقع نتائجنا.

قم بالدخول إلى نتائج الثالث متوسط 2023.

قم بالضغط على كلمة “تنزيل” الموجودة بجانب اسم محافظتك.

خلال دقائق سيتم تحميل كشوف pdf على جهازك.

قم بفتح الملف الذي تم تنزيله وابحث عن نتيجتك.

نتائج الثالث متوسط 2023 بالاسم

جائت معدلات النجاح في نتائج الثالث متوسط 2023 بالاسم مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالأعوام الماضية، حيث حددت وزارة التربية بالعراق نسب نجاح تلك السنة وكانت قد زادت عن 90%/،وتلك هي المؤشرات المبدأئية، وذلك على الرغم من عدم وجود أي تسجيل لحالات غش حدثت بالامتحانات، وتكون نسب التقديرات كالآتي: