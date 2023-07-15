Iraq results الان نتائج الثالث متوسط 2023 الدور اول pdf موقع نتائجنا عبر موقع وزارة التربية العراقية كل المحافظات العراقية

رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول بصيغة PDF، بعد انتهاء اختباراتهم النهائية في جميع المواد الدراسية على مستوى كافة المحافظات العراقية، ويهدفون إلى التحقق من تقديراتهم والمجموع النهائي الذي يؤهلهم للانتقال إلى مرحلة دراسية جديدة،وفي تصريح من وكيل وزارة التربية العراقية، أعلن عن اقتراب موعد ظهور النتائج، والتي من المتوقع أن تظهر خلال الساعات القلياة المقبلة،ويأمل الطلاب وأولياء الأمور في أن يتم الإعلان عن النتائج بدقة وسرعة لتسهيل عملية التحويل إلى المرحلة التالية في الحياة الأكاديمية للطلاب.

نتائج الثالث متوسط 2023 pdf

بعد انتهاء امتحانات الثالث المتوسط للعام الدراسي 2023 دور أول في العراق، بدأت لجان التصحيح على الفور في عملية تصحيح أوراق الإجابات للطلاب بدقة عالية على مستوى جميع المحافظات العراقيةK وعند الانتهاء من عملية التصحيح، سيتم التصديق على النتائج من قِبل وزير التربية العراقي، ومن ثم سيتم طرح النتائج على موقع نتائجنا المخصص لهذه الغاية، أو على موقع وزارة التربية العراقية عن طريق إدخال بيانات الطالب بدقة، مثل الاسم والرقم الامتحاني، ومن ثم النقر على البحث لعرض النتائج بصورة تفصيلية.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور اول

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط دور أول في العراق من خلال موقع وزارة التربية العراقية المخصص للخدمات الطلابية. وبمجرد اعتماد النتائج من قبل وزير التربية، سيتم طرحها على الموقع في شكل كشوفات PDF، وسيحدث الأمر نفسه على موقع نتائجنا الموثوق منه والمخصص لعرض النتائجK,للاستعلام عن النتائج، يرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا المخصص لهذا الغرض نتيجة نت.

النقر على خيار الدور الأول.

كتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب أو الطالبة بدقة في الخانة المخصصة لذلك.

النقر على كلمة “استعلام” ليتم تحميل كشف PDF الذي يحتوي على نتيجة النجاح والتقديرات لكل مادة بصورة تفصيلية.

يجب التأكد من صحة البيانات الخاصة بالطالب أو الطالبة لعرض النتيجة بدقة.