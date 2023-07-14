“من هنــا” أسباب رفض قبولي في تكافل وكرامة 2023 !! إتبع الخطوات لضمان القبول في البرنامج

يتساءل الكثير من المواطنين عن أسباب رفض قبولي في تكافل وكرامة ولذلك قامت الوزارة بوضع بعض الأسباب، التى من الممكن تكون هي التي منعتك من القبول في هذا البرنامج المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، بقرار من السيد الرئيس.

أسباب رفض قبولي في تكافل وكرامة

يقوم البعض بتسجيل على خدمة التكافل والكرامة وحين الاستعلام يكون تم رفض قبولهم ولكن لا يعرفون السبب ولذلك سوف نقوم بوضع بعض الأسباب وهي كتالي:

إذا قمت بتقديم على عمل خارج البلاد لا يمكن قبولك داخل خدمة التكافل والكرامة.

إذا كان يأتيك دعم من الجمعيات الخيرية، أو معاش تأميني يمكن أن يكون سبب الرفض.

يجب أن لا تمتلك أي من الوثائق والمستندات مسجلة بالشهر العقارى، بالإضافة إلى عدم امتلاك أي من الأراضي الزراعية، أو محلات تجارية فحين ذلك يتم رفضك.

إذا كان لديك عمل حر لا يمكن قبولك في خدمة التكافل والكرامة.

إذا كان الشخص المتقدم يعمل داخل القطاعات الحكومية أو الخاصة يتم رفض الطلب على الفور.

الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023

يمكنك الاستعلام عن خدمة التكافل والكرامة من خلال اتباع بعض الخطوات التى أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعي وهي كتالي: