بعد عمليات الإيداع المستمرة!! تعرف على خطوات التسجيل في تكافل وكرامة 2023 والقبول في البرنامج

بحث المواطنين عن كل ما يخص التسجيل في تكافل وكرامة 2023 ، إذ أن هناك مواطنين كثيرة تريد ان تسجل للحصول على هذا المعاش، لكنهم لا يعرفون الإجراءات اللازمة التي من المفترض القيام بها الحصول على هذا المعاش، ومن الجدير بالذكر أن هذا المعاش يُعطى لأشخاص محددة، من بينهم اليتيم، وكذلك المرأة الأرملة، والمطلقة، وغيرهم من الفئات التي أشارت الوزارة إليها، وبشأن التسجيل لتلقي هذا الدعم، ففيما يلي سوف نوضح كل ما يتعلق به.

التسجيل في تكافل وكرامة 2023

تساءل المواطنين عن كيفية التسجيل في تكافل وكرامة 2023 ، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد بينت رابط التسجيل للحصول على هذا المعاش، فقط انقر هنا، هذا بجانب أنها بينت الأوراق اللازمة للتسجيل، وهي:

صورة من البطاقة الشخصية لكلًا من الزوج والزوجة.

صور من القسيمة، سواء الزواج أو الطلاق،

شهادات ميلاد للأطفال.

إفادات خاصة بمدارس الأبناء، وذلك من سن سنة أعوام، إلى ثمانية عشر عامًا.

إيصالات كهرباء حديثة.

صورة من بطاقة التموين.

طابعة برنت تأمين، وذلك لكلًا من الزوج والزوجة

شهادة وفاة، إن كان الزوج متوفي.

وثيقة الطلاق، وذلك في حالة الطلاب.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن أن تطلع على الحالة الخاصة بالطلب الذي قمت بتقديمه في برنامج تكافل وكرامة بكل سهولة، باتباع الخطوات الآتية: