“القنوات الناقلة وخطوات حجز التذاكر” تعرف على موعد مباراة الأهلي والمقاولون 2023 في الدوري المصري

بعد أن انتصر المارد الأحمر على الفارس الأبيض في مباراة أمس الخميس 13 يوليو 2023م، وقد اتجه جميع المواطنين المحبون للنادي الأهلي في البحث عن موعد مباراة الأهلي والمقاولين ، حيث أنها المباراة المرتقبة للنادي الأهلي، ومن الجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد أسعد الجماهير كثيرًا، وذلك من خلال انتصاره على نادي الزمالك، وهذا برباعية مقابل هدف، كذلك أن الجمهور المحب للأهلي، يرغب كذلك في أن يفوز الأهلي على نادي المقاولون في المباراة القادمة.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون

من الجدير بالذكر أن النادي الأهلي ينتظره مباراة قوية للغاية أمام نادي المقاولون، ويقوم بالبحث عن موعد مباراة الأهلي والمقاولين غالبية الأشخاص، ومن المعروف أن الأهلي سيواجه المقاولون في يوم الأحد الموافق من 16 يوليو 2023م، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا، على حسب توقيت القاهرة، وسوف تشهد تلك المباراة حضور جماهيري ضخم، كذلك أن العديد من المواطنين يتسابقون على حجز التذاكر الخاصة بتلك المباراة بهذا الوقت الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون

قنوات أون تايم سبورت هي الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون، كما أنها نقلت كذلك مباراة الأهلي والزمالك التي أُقيمت أمس الخميس 13 يوليو 2023م، في حين أنها سوف تكون الناقلة أيضًا لمباراة الزمالك وفاركو في نفس اليوم السادس عشر من يوليو 2023م، فكما نعلم جميعًا أن تلك القناة لديها حقوق بث المباريات الهامة بالدوري المصري الممتاز، وكذلك غيرها من المباريات الأخرى الهامة التي يترقبها المواطنين من عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم.