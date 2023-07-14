“من هنــا” مجموعة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون 2023 بجودة عالية مجانًا

تساءل الكثير من رواد التواصل الاجتماعي العاشقين لكرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولين ٢٠٢٣، وذلك للاستمتاع بمشاهدة المباراة كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ترتيب الفرق في الدوري المصري الممتاز لهذا العام ليتصدر فريق الأهلي المركز الأول بثماني وسبعون نقطة وذلك خلال لعبة في ٣٠ مباراة حتى الآن.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون 2023

قام الاتحاد المصري لكرة القدم بالإعلان عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولين ٢٠٢٣، وذلك بعد كثرة التساؤلات وستنقل المباراة مباشرة على قنوات اون تايم سبورت، فهي تعد القنوات الحصرية التي تقوم بإذاعة الدوري المصري الممتاز لهذا العام منذ بدايته.

وقد قام فريق الأهلي بتحقيق التقدم على فريق الزمالك بأربعة أهداف فهو يعتبر غريمه التقليدي، وقد سجل فريق الزمالك هدفاً واحد فقط في شباك غريمه المتقدم وقد تم لعب المباراة في استاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

جاء ترتيب الفريق في الدوري الممتاز كالآتي: