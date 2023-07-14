تعرف على أدعية دينية بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 | عبارات تهنئة بالصور

كثير من المواطنين يرغبون في معرفة أدعية دينية بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 ، إذ أنه مع اقتراب بداية هذا العام الهجري الجديد، وجميع المواطنين يتسابقون لتهنئة بعضهم، في حين أن هناك العديد من الأشخاص يرغبون في التعرف على أدعية دينية متعلقة بتلك المناسبة، وفيما يلي سوف نقوم بإرفاق سلسلة من الأدعية الدينية الخاصة بتلك المناسبة.

أدعية دينية بمناسبة العام الهجري الجديد 1445

يريد المواطنين الاطلاع على أدعية دينية بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 ، إذ أن هناك جملة من الأدعية المميزة التي يمكن أن يتم إرسالها للأصدقاء، والأقارب، وكذلك الأحباء، بمناسبة هذا العام الهجري الجديد، وفيما يلي أبرز هذه الأدعية:

كل عام وأنت بخير، أسأل الله أن يجعله عامًا به الكثير من الفرحة والخير والسعادة.

كل عام وانت بخير، عام هجري جديد وسعيد عليك، أسأل الله أن يكون عامًا به خير كثير وفرحة عليك وعلى عائلتك.

عام هجري سعيد، كل التمني لك، أن يجعله الله عامًا سعيدًا عليك.

عام يمضي، وعام جديد يهل، أسأل الله أن يكون عامًا تحقق فيه الكثير من الامنيات التي ترغب في تحقيقها.

أتمنى من الله عز وجل أن يجعل هذا العام الهجري الجديد عامًا تحقق فيه كل ما تريده من أمنيات، ودعوات.

عبارات تهنئة للعام الهجري الجديد 1445

توجد كثير من عبارات التهنئة، بمناسبة العام الهجري الجديد 1445ه‍، من ضمنها ما يلي: