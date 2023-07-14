استقبل الآن ..  تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات وعرب سات 2023 وخطوات الضبط

أصبح تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 همن أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها عبر محركات البحث في الوطن العربي، بعد ان أعلنت القناة عن تغيير تردداتها من أجل الحصول على جودة أفضل، خاصة أن جمهور القناة يتزايد يوماً بعد الآخر، فمنذ 15 عام وأكثر هي الخيار الأفضل للأسرة العربية التي ترغب في الترفيه عن أطفالها من خلال التلفاز.

تردد قناة طيور الجنة

تعد قناة طيور الجنة هي الأقدم في الوطن العربي، لمالكها رجل الأعمال الأردني خالد مقداد.

واستطاعت الدخول لكل البيوت العربي لأن محتواها قد تميز بأنه محتوى ترفيهي تعليمي يضم العديد من الأغاني والبرامج التي تساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم وتقوية عقيدتهم ومبادئهم العربية والاسلامية.

كما أنها كانت متاحة على مدار 24 ساعة، وساعد تقديم أطفال عائلة مقداد عصومي وليد على ارتباط الأطفال المشاهدين بهم أكثر.

لذلك تمتلك القناة العديد من المميزات بالنسبة للأسر وأطفالهم، على رأسها تقديم محتواها بأفضل جودة وأعلى صورة وصوت.

كما أن محتواها مجاني تماماً مما يجعل الاقبال عليها عالياً فهي لا تلزم المشاهد بأي رسوم أو اشتراكات شهرية مثل العديد من القنوات الأخرى.

تردد القناة