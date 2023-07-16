عاااجل.. ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 البصرة بالإسم فقط اليوم

يمكن الاطلاع على نتائج الثالث متوسط 2023 البصرة بالإسم فقط على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وسيتم نشرها على موقع نتائجنا في البصرة بمجرد اكتمال عملية التصحيح والمتابعة، وقال المصدر إن حوالي 86 في المائة من أوراق إجابة الطلاب العراقيين في التعليم الثانوي قد تم تصحيحها.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 البصرة

وأضاف المصدر في مؤتمر صحفي أن معدل نتائج الصف الثالث المتوسط في الدور الأول البصرة سيتم نشره فور اعتماده من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم، وطمأن الطلاب على عدم تضليلهم من شائعات تدني معدلات النجاح، حيث طمأن الجميع بمعدل نجاح عالٍ على الإطلاق، وأثبت ذلك التصحيح العشوائي للعينة.

البصرة نتائج الثالث متوسط 2023 نتائجنا

تجدر الإشارة إلى أن موقع نتائجنا يعتبر من أكثر المواقع شهرة في الجمهورية العراقية الشقيقة وينشر درجات الطلاب كل عام مع متابعة حصرية لنتائج الصف الثالث متوسط​​، نحن نسعى جاهدين لنكون أول من ينشر نتائج الثالث المتوسط ​​الدور الأول لعام 2023 لهذا العام الدراسي.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 البصرة

اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية / موقع نتيجة نت.

ثم اختر محافظة البصرة.

أدخل رقم الجلوس / رقم الامتحاني.

ثم انقر فوق الزر عرض نتائج الاختبار.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال فترة الامتحان التي انتهت قبل قرابة ثلاثة أسابيع، لم تتلق غرفة متابعة الامتحان أي شكاوى حول صعوبة الاختبار أو بعض الغموض في المحتوى، لكن الطلاب اتفقوا على أن الامتحان كان واضحًا، وعلى مستوى الطلاب المتوسط، لا توجد صعوبة.