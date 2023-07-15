يا جمالو يا جمالو “افتح حسابك بالدولار في 3 بنوك مصرية بسهولة ودون اثبات دخل”

فتح حساب بالدولار هو أكثر مفهوم يشد اهتمام القراء على محرك البحث “جوجل” في الساعات الأخيرة. تقدم العديد من البنوك المصرية خدمات بنكية متنوعة لاستقطاب عدد أكبر من العملاء، بما في ذلك إمكانية فتح حساب بالدولار. تستعرض “اللديل الاخباري” في خدماته الإخبارية شروط فتح حساب بالدولار في بنوك مصر.

فتح حساب دولار في بنك مصر

بعد إعلان البنوك عنها.. يقدم بنك مصر لعملائه إمكانية فتح حساب بالدولار ويضع لهذا الإجراء مجموعة من الخطوات المطلوب اتباعها منها: –

الحد الأدنى لفتح حساب بالدولار داخل البنك الأهلي هو 100 دولار.

– دورية صرف العائد على الحساب تتنوع بين شهرياً – ربع سنوياً – نصف سنوياً – سنوياً، ويتراوح سعر الفائدة بين 2.138% – 3.133% سنوياً.

الأوراق المطلوبة فتح حساب دولار بنك مصر

ولفتح حساب بالدولار يتطلب من العميل إحضار صورة البطاقة أو جواز السفر أو شهادة الميلاد للقصر.

فتح حساب دولار في البنك الأهلي

إلى جانب ذلك، يقدم بنك الأهلي إمكانية فتح حساب بالدولار ويتميز بالنقاط التالية: –

الحد الأدنى لفتح الحساب هو 100 دولار.

– دورية صرف العائد على الحساب بالدولار سنوية.

– يمكن فتح حساب مشترك بالدولار في البنك.

– يُمكن الاستفسار عن الخدمات المصرفية للحساب عبر الإنترنت.

الأوراق المطلوبة فتح حساب بالدولار في البنك الأهلي

– يُشترط من البنك إحضار نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر.

فتح حساب دولار في بنك CIB

أما بنك مصر CIB فيقوم بفتح حساب بالدولار بمميزات مختلفة، حيث يتراوح سعر الفائدة بين 0.10% – 0.65% وفقًا لدورية صرف العائد وشريحة الحساب التي يتم تسجيل العميل بها.

ويصل الحد الأدنى لفتح حساب بالدولار في البنك إلى 1000 دولار.