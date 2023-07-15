وزير التربية والتعليم يعلن مفاجآت كبرى حول نتيجة وتصحيح الثانوية العامة

يعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اليوم تفاصيل هامة حول امتحانات الثانوية العامة 2023 بنمط Open Book الكتاب المفتوح، بالإضافة إلى كيفية تصحيح أوراق الإجابة وتنظيم الامتحانات وبنوك الأسئلة. سيتم الإعلان عن ذلك غدًا، وفقًا لتصريحات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

تصريحات هامة عن امتحانات الثانوية العامة يكشفها وزير التربية والتعليم

قال مركز معلومات مجلس الوزراء إن وزير التعليم يكشف عن دور التابلت في الامتحانات، وكيفية استخدامه في توزيع الأسئلة وجمع الإجابات في امتحان الثانوية العامة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أنه لم يحدث تسريب في امتحانات الثانوية العامة منذ عام 2016. وأوضح الوزير في تصريحات فيديو لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن بعض لجان امتحانات الثانوية العامة تشهد قيام الطلاب بتصوير جزء من الأسئلة ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتم معاقبة الطلاب باستخدام باركود الأسئلة.

كما أكد الوزير أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لمكافحة الغش، بما في ذلك تفتيش الطلاب بواسطة العصا الإلكترونية عدة مرات واستبعاد لجان الامتحان التي شهدت شغب وغش، بالإضافة إلى تغيير رؤساء وملاحظين اللجان بشكل مستمر.

وأعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 ، حيث قال إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في أوائل شهر أغسطس المقبل.

وأكد أيضًا أن النتائج واعدة، وذكر أن في مادة الكيمياء، حصل العديد من الطلاب على الدرجات النهائية بعد تصحيح نصف ورق الاختبارات، وحصل أكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة على تقدير 95% أو أعلى.

وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن عدد طلاب الثانوية العامة لهذا العام بلغ 783 ألف طالب وطالبة، تنقسم إلى 276 ألف طالب وطالبة في الشعبة الأدبية، و391.6 ألف طالب وطالبة في شعبة علمي علوم، و98.6 ألف طالب وطالبة في شعبة علمي رياضة.

وأكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم تدرس عودة تحسين المجموع في امتحان الثانوية العامة، وأن مؤشرات تصحيح امتحان الكيمياء هذا العام واعدة.