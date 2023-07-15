أوعى تصدق حد ما تطلعش الكلام بجد!! الحكومة حستمها وقالت كلمتها

نُشِرَتْ في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أخبارٌ تُفيد بصدور قرار بإلغاء البطاقات التموينية واستبدالها بالكارت الموحد ابتداءً من الأول من أغسطس القادم. وتمت مُراسَلَةُ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تِلْكَ الأخبار.

الكارت الموحد بديل بطاقة التموين

أكدت الوزارة بشكل قاطع عدم صحة الأخبار المتداولة حول إلغاء البطاقات التموينية واستبدالها بالكارت الموحد اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وأشارت إلى عدم صدور أي قرارات بهذا الصدد.

الكارت الموحد للتموين

أكدت الوزارة ضرورة استمرار استخدام البطاقات التموينية وعدم إلغائها، مع منح الكميات التموينية والخبز المدعم عن طريقها في المتاجر التموينية المختلفة، مع الإشارة إلى أن نظام البطاقة الموحدة سيتم تطبيقه تجريبيا في محافظة بورسعيد بعد انتهاء التجارب الفنية، لصرف الكميات التموينية والخبز، إلى جانب استمرار استخدام البطاقات التموينية كالمعتاد، حتى يتمكن المواطن من سحب حقوقه عن طريقهما.

وأشارت إلى أن الهدف من الكارت الموحد هو تسهيل عملية توفير الخدمات للمواطنين، وتشمل هذه الخدمات خدمات التموين والتأمين الصحي بشكل شامل، وخدمات البريد كخطوة أولى، إضافة إلى تقديم المعاشات واستخدامه في وسائل النقل والبنوك وغيرها من خدمات الدفع الإلكتروني في المستقبل.

منظومة الكارت الموحد

طريقة الحصول على الكارت الموحد في محافظة بورسعيد تتم عن طريق فتح حساب شخصي في البريد المصري وتحميل البيانات الأولية المطلوبة، مثل رقم الهوية القومية ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم الفرد في إحدى شركات الاتصالات. يتم إصدار الكارت مجاناً للمواطن من مكاتب البريد، وتم اختيار محافظة بورسعيد لتجربة الكارت الموحد بناءً على استكمال التحول الرقمي فيها وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.