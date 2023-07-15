رابط شغال!! لمعرفة خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023 “من هنــا”

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي منصة يمكن لعملائها الجدد الاستعلام عن الخدمات التي تقدمها في تكافل وكرامة ٢٠٢٣ بكل بساطة ويسر، فيما يلى سوف نعرض لكم الخطوات التي قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عنها وبإمكانك أيضاً التمتع بكل الخدمات التي تقدمها لك تلك المنصة ، حيث بذلت وزارة التضامن الاجتماعي قصارى جهدها لكى توفر الوقت والمجهود على جميع المواطنين.

خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

بإمكانك الاستعلام عن الأسماء المقبولين في تكافل وكرامة بكل بساطة ، وذلك من خلال المنصة التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي ٢٠٢٣ من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تفعيل الشبكة العنكبوتية بالجهاز الخاص بك

قم بالتوجيه إلى المنصة الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي

https://tk.moss.gov.eg/

قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة البيانات الخاصة بك ، وبعد ذلك سوف يظهر لك الوجهة الرئيسية والتي تشمل جميع الخدمات المقدمة منها: الاستعلام عن تكافل وكرامة، ومن ثم يتم الانتقال إلى الصفحة الرسمية للكتابة

قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك

قم بالضغط على ايقونة استعلام والتي توجد في اسفل الأيقونات ،ومن ثم سوف تظهر جميع البيانات الخاصة بك.

سيتم إبلاغك في حالة قبولك بالمكان وتوقيت الصرف .

كيفية تقديم شكوى في تكافل وكرامة

يمكنك عزيزي العميل تقديم شكوى من خلال اتباع التعليمات التالية:-