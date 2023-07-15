“هــنا” تردد قناة اون تايم سبورت ON TIME تعرف على خطوات الضبط وتحميل القناة بكل سهولة

بعد إعلان قناة أون تايم سبورت الرياضية بأنها سوف تقوم بإذاعة مباراة الأهلي والمقاولون القادمة، وكذلك إعلانها عن بث جميع مباريات الدوري المصري الممتاز، وكافة المواطنين يقومون بالبحث عن تردد قناة اون تايم سبورت ، لهذا فسوف نوفر لكم هذا التردد فيما يلي، حيث أن تلك القناة لها حق بث المباريات المختلفة، وكذلك مختلف البطولات، كما أن ذلك بالجودة العالية والكفاءة، هذا بجانب بدقة صوت كبيرة، وإشارة قوية.

تردد قناة اون تايم سبورت

في ظل بث مباريات الدوري المصري الممتاز بتلك الأيام الجارية، والبحث عن تردد قناة اون تايم سبورت مرتفع من جانب العديد من عشاق، وأيضًا محبي كرة القدم، بالإضافة إلى مشجعي نادي الأهلي والزمالك، وهذا لأنهم يرغبون في مشاهدة تلك المباريات التي تُبث على هذه القناة، وفيما يلي تردد القناة الجديد:,

التردد: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: رأسي.

الجودة: اتش دي.

قناة أون تايم سبورت

تقوم قناة أون تايم سبورت ببث مباريات الدوري المصري الممتاز، وغيرهم من المباريات الأخرى، هذا بجانب أن البحث عن هذه الفتاة يرتفع كثيرًا في هذا الوقت الجاري، تحديدًا لأنها تبث مباريات الأهلي والزمالك، فمن الجدير بالذكر أنها قامت ببث مباراة الأهلي والزمالك أمس الخميس 13-7-2023م، كما أنها سوف تبث مباراة الأهلي والمقاولون في اليوم الموافق من 16-7-2023م، هذا بجانب بث مباراة الزمالك وفاركو بنفس اليوم أيضًا السادس عشر من يوليو 2023م، لهذا يتم البحث عن تردد القناة بشكل مستمر بتلك الفترة.