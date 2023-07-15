جاري الآن عملية رواتب تكافل وكرامة شهر يوليو 2023 في الحسابات البنكية!! استقبل الراتب واستعلم عنه “من هنا”

تستعد وزارة التضامن الاجتماعى بدء صرف معاش تكافل وكرامة ابتداء من يوم السبت الموافق ١٥ يوليو ٢٠٢٣ ويصل الدعم النقدي لأكثر من ٢٢مليون وبتكلفة تصل إلى ٢١ مليار جنيه من خلال ماكينات الصراف الآلي والبنوك وغيرهم الكثير.

موعد إيداع رواتب تكافل وكرامة شهر يوليو 2023

يتساءل الكثير من المواطنين هل يتم تبكير صرف معاش تكافل وكرامة لشهر اغسطس ام لا، وهذا يتم يرجع لجدول الصرف شهريا، علما بان يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو من خلال ماكينات الصراف الآلي وماكينات الصراف لمختلف أنواع فروع البنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، و ماكينات صراف البريد المصري ويتم صرف المعاش لشهر يوليو الموافق ١٥ يوليو ٢٠٢٣.

زيادة معاشات يوليو ٢٠٢٣

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم ١٨٧ بشأن زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ ابتداء من أول أبريل الماضي.

وجاء في نص القرار أن نسبة الزيادة ١٥٪ معاش تكافل وكرامة.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكنك الاستعلام عن المعاش من خلال اتباع الخطوات التالية: