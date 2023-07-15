استقبل الآن تردد قناة طيور بيبي 2023 وفرح أطفالك بأجمل الأغاني والأناشيد

يبحث العديد من الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور بيبي، حيث تعتبر قناة فضائية مخصصة للأطفال لتعليمهم العادات والقيم والسلوكيات التي يجب أن يتبعها، وذلك من خلال تشغيل البرامج المختلفة التي تذاع على مدار اليوم بالإضافة إلى الأغاني المختلفة، فأنها تعتبر أحدى القنوات التي يفضلها الوالدين لأبنائهم بعيداً عن القنوات الأخرى.

تردد قناة طيور بيبي

يتساءل الكثير من الأفراد عن تردد قناة طيور بيبي لتشغيلها لأطفالهم وعدم القلق عليهم عندما يشاهدونها.

ويتمثل فيما يلي:

يجب ادخال التردد وهو 11258.

كما يجب إدخال معامل الاستقطاب: وهو أفقي.

أما عن معدل الترميز: 27500.

يجب ادخال معامل تصحيح الخطأ وهو: 5/6.

برامج قناة طيور بيبي للأطفال

تقوم قناة طيور بيبي للأطفال ببث مجموعة من البرامج المحببة للأطفال، فجميعها تهدف إلى تعليم الأطفال القيم وسلوكيات هامة لهم.