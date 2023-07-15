تردد القنوات
استقبل الآن تردد قناة طيور بيبي 2023 وفرح أطفالك بأجمل الأغاني والأناشيد
يبحث العديد من الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور بيبي، حيث تعتبر قناة فضائية مخصصة للأطفال لتعليمهم العادات والقيم والسلوكيات التي يجب أن يتبعها، وذلك من خلال تشغيل البرامج المختلفة التي تذاع على مدار اليوم بالإضافة إلى الأغاني المختلفة، فأنها تعتبر أحدى القنوات التي يفضلها الوالدين لأبنائهم بعيداً عن القنوات الأخرى.
تردد قناة طيور بيبي
يتساءل الكثير من الأفراد عن تردد قناة طيور بيبي لتشغيلها لأطفالهم وعدم القلق عليهم عندما يشاهدونها.
ويتمثل فيما يلي:
- يجب ادخال التردد وهو 11258.
- كما يجب إدخال معامل الاستقطاب: وهو أفقي.
- أما عن معدل الترميز: 27500.
- يجب ادخال معامل تصحيح الخطأ وهو: 5/6.
برامج قناة طيور بيبي للأطفال
تقوم قناة طيور بيبي للأطفال ببث مجموعة من البرامج المحببة للأطفال، فجميعها تهدف إلى تعليم الأطفال القيم وسلوكيات هامة لهم.
- تقوم بإعلان برنامج مناجاة.
- كما تقوم ببث برنامج: نشرة أخبار الدار.
- يوجد أيضاً بها برنامج: مغامرات كامبنج.
- هناك أيضاً ببث برنامج هام وهو: ورتل القرآن ترتيلا.
- كما يتم إذاعة برنامج: رمضانيات.
- يتم إذاعة برنامج: أنا أحبكم.
- كما يذاع عليها برنامج: ماما قالت.
- هناك أيضاً برنامج محبب للأطفال ويسمى: كواليس.
- يوجد أيضاً برنامج: نصائح رمضانية.
- يذاع عليها برنامج يسمى: على خطاوي السيلاوي.
- كما يوجد بها برنامج وهو: نصائح رمضانية.
- برنامج: حكايات جنى.
- يوجد بها برنامج للأطفال المحبين للرياضة ويسمى: رياضة في رياضة.
- كما يذاع عليها برنامج: من أنا.
- هناك أيضاً برنامج يذاع عليها ويسمى: مغامرات كامبنج.