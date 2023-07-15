استقبل الآن .. تردد قناة كراميش الجديد على نايل سات وعرب سات !! من هنــا خطوات الضبط

عديد من الأشخاص لا زالوا يبحثون عن تردد قناة كراميش ، حيث أن هناك العديد من الآباء والأمهات يهتمون بتنزيل قنوات الأطفال، ومن الجدير بالذكر أن قناة كراميش من ضمن قنوات الأطفال المميزة وكذلك المعروفة، والشهيرة، والتي تتسم بالعديد من السمات، هذا بجانب أن من بين تلك السمات التي تتميز بها تلك القناة، هو أنها تجمع بين الترفيه، والتعليم، فهي تقوم ببث محتوى مسلي، وكذلك هادف بنفس الوقت، كذلك أنها تبث مختلف البرامج، وكذلك الكثير من الأغاني، والأناشيد، وغيرهم من المحتوى الطفولي، والمسلي، وفيما بعد سوف نوفر لكم تردد القناة.

تردد قناة كراميش

يريد الآباء والأمهات معرفة تردد قناة كراميش ، وذلك لكي يقوموا بضبطه لأطفالهم، حيث أن تلك القناة تقوم ببث محتوى طفولي ومسلي للأطفال، وفيما يلي التردد الجديد للقناة:

التردد: 11429

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب عمودي.

القمر الصناعي نايل سات.

جودة القناة SD.

قناة كراميش

في الحقيقة أن قناة كراميش من القنوات الفضلى الخاصة بالأطفال، ومن الجدير بالذكر أنه منذ أن انطلقت قناة كرميش في سنة 2010، وهي صارت من بين القنوات الأكثر شعبية، وكذلك الأبرز نجاحًا بالعالم العربي، هذا بجانب أن تلك القناة هدفها إتاحة بيئة تعليمية آمنة، وكذلك ليرة ترفيهية للأطفال بعمر ما قبل الدخول إلى المدرسة، ومن الجدير بالذكر أن هذه القناة تمكنت من تحقيق نجاح كبير للغاية في تقديم محتوى يقوم بمراعاة متطلبات الأطفال، وكذلك يقوم بالمساهمة في تنمية القدرات اللغوية الخاصة بهم، وكذلك كلًا من القدرات العقلية والاجتماعية.