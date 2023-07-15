جهز ورقك بسرعة” أماكن الوحدات السكنية فى سكن لكل المصريين 5 التقسيط على مدار 20 سنة

تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية طرح وحدات سكنية لكل المصريين 5 وحدات سكنية، وذلك عن طريق نظام التقسيط على مدار 20 سنة، ستتولى شركات المقاولات تنفيذ هذه الوحدات، وتم إسناد أكثر من 120 ألف وحدة سكنية لتلك الشركات، من المتوقع أن يتم طرح جزء من هذه الوحدات قبل نهاية العام الحالي.

موعد طرح سكن لكل المصريين 5

حاليًا، يتم التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ووزارتي الإسكان والمالية لتحديد آلية جديدة لطرح وحدات سكنية سكن لكل المصريين 5 ، من المتوقع أن يتم طرح هذه الوحدات في الربع الأخير من العام الحالي، وذلك بعد الانتهاء من التنسيق والتحضيرات اللازمة.

أماكن الوحدات السكنية فى سكن لكل المصريين 5

من المقرر أن تشمل طروحات الوحدات السكنية مدن متنوعة مثل أكتوبر الجديدة، و15 مايو، وبدر، والعبور الجديدة، وبرج العرب، وحدائق العاصمة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، ومن المتوقع أن تكون القاهرة الكبرى من بين المدن التي ستحصل على نصيب الأسد في هذا الطرح.

الأسعار المتوقعة

من المتوقع أن تختلف أسعار الوحدات السكنية المطروحة حسب كل مدينة، ومن المقرر أن تتراوح أسعار الوحدات بين 350 ألف جنيه و430 ألف جنيه، ستتاح فرصة السداد على فترة تصل إلى 20 عامًا، وستعتمد فترة السداد على سن المتقدم، بالإضافة إلى ذلك تدرس الهيئة بالتعاون مع الصندوق اتاحة مجموعة من النماذج السكنية التي تتناسب مع احتياجات العملاء، وتتراوح مساحتها بين 75 إلى 90 مترًا مربعًا، ستتم تسليم هذه الوحدات خلال 18 شهرًا من تاريخ التخصيص، وقد يتم تخصيص بعض الوحدات في فترة أقل من ذلك، نظرًا لكونها وحدات جاهزة للتسليم.