‏التأمينات الاجتماعية”.. استبعاد المشترك فور تركه للعمل يحفظ حقه ويحمي المنشأة من المخالفات

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتلقي استفسار من أحد المواطنين بشأن عدم حذفه من النظام على الرغم من تقديمه استقالته، وقد ردت المؤسسة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالقول: “يتم استبعاد الموظف من نظام التأمينات عندما يترك العمل، وذلك في آخر يوم من الشهر الذي يتم فيه ترك العمل.”

التأمينات الاجتماعية توضح : استبعاد المشترك فور تركه للعمل يحفظ حقه، ويحمي المنشأة من المخالفات. — خبر عاجل (@AJELNEWS24) July 14, 2023

وأوضحت المؤسسة أنه في حال تجاوز الموظف المهلة المحددة للاستبعاد، يمكنه تقديم طلب للاستبعاد عن طريق حسابه الإلكتروني المسجل في النظام، وفي حالة أخرى كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف المساعدة التي يتم الحصول عليها عند تقديم طلب للتعويض، حيث يتم مراجعة الطلب من قبل خدمة “العناية بالعملاء” وبعد الموافقة عليه، يبدأ صرفه في بداية الشهر الميلادي.

ونصحت التأمينات الاجتماعية المشتركين بتحديث بياناتهم في حالة حدوث أي تغييرات في البيانات الشخصية، حتى لا يتوقف صرف المعاش لهم.

كيفية الاستعلام عن مستحقات التأمينات

يتيح موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإلكتروني طرقًا مختلفة للاستعلام عن مستحقات التأمينات، وفيما يلي الخطوات التي يمكن اتباعها للاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية:

الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

من الصفحة الرئيسية، اختر “التحقق السريع”، ثم اختر “مستحقات تأمينية”.

تتيح لك صفحة الاستعلام عن مستحقات تأمينية طريقتين للبحث:

تحميل الملف الذي يحتوي على جميع الأسماء التي تملك مستحقات تأمينية ولم يتم صرفها، يمكنك تحميل هذا الملف وفحصه للتحقق من وجود مستحقات لك.

استخدام خيار البحث، حيث يمكنك التحقق من وجود مستحقات تأمينية لم تصرف بإدخال معلوماتك الشخصية، حدد طريقة البحث المناسبة لك، مثل رقم الهوية الوطنية، رقم حفيظة النفوس، أو الاسم، ثم أدخل الرقم أو الاسم في الحقول المخصصة، بالإضافة إلى رمز التحقق المطلوب.

قم بالنقر على “تحقق” لعرض نتائج البحث.

من خلال هذه الخطوات، يمكنك استعلام بسهولة عن مستحقاتك في التأمينات الاجتماعية باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم حفيظة النفوس أو الاسم، وتحقق مما إذا كانت هناك أية مستحقات تأمينية لم تصرف بعد.