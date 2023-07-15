Pdf دونلود” نتائج الثالث متوسط 2023 بنجف وذي قار وصلاح الدين وجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع نتائجنا

انتهى طلاب الصف الثالث المتوسط في العديد من محافظات دولة العراق خلال الأيام القليلة السابقة، من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023، حيث ينتظر الطلاب الان ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول بنجف وذي قار وصلاح الدين، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالعراق، بالإعلان عن النتائج الخاصة بطلاب الصف الثالث المتوسط في انتظار رفعها على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الطلاب ورصد درجاتهم في كافة المواد الدراسية، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذة النتائج، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

نتائج الثالث متوسط 2023

يترقب طلاب الصف الثالث المتوسط بعدد كبير من محافظات دولة العراق، نتائج الثالث متوسط2023 الدور الاول بنجف وذي قار وصلاح الدين، وذلك بعد أن قام الطلاب من الانتهاء من إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2023 ميلادي.

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الموقع الإلكتروني الذي سوف تعلن عليه نتائج الطلاب الامتحانية، وذلك من خلال اتباع الطالب أو ولي إمرة عدد من الخطوات البسيطة، والتي تتمثل فيما يلي:

أولا أن يقوم الطالب أو ولي أمره، بالدخول على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، من خلال النقر على الرابط التالي .

يقوم الطالب أو ولي إمرة فيما بعد بكتابة اسم الطالب أو الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

الضغط على الزر المخصص، الذي يقوم بعرض النتائج.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الاول عبر موقع نتائجنا

أنشأت وزارة التربية والتعليم بدولة العراق موقع نتائجنا الإلكتروني، الذي يستطيع الطلاب عن طريقة معرفة نتائج الثالث متوسط الدور الاول الخاصة بهم، وهذا عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة، والتي تتمثل فيما يلي: