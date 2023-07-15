تنزيل pdf” نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول بكربلاء وبغداد ونجف وجميع المحافظات وزارة التربية والتعليم natiga4dk

حرصت وزارة التربية والتعليم العراقية، على إنشاء موقع إلكتروني تعليمي يستطيع الطلاب من خلاله معرفة النتائج الامتحانية الخاصة بهم بعد الانتهاء من الامتحانات، لهذا ينتظر طلاب الصف الثالث المتوسط بالكثير من محافظات دولة العراق، والذين انتهو من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2023 ميلادي، نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول بكربلاء وبغداد ونجف، وهذا على موقع نتائجنا الذي أعلنت عنه الوزارة، لهذا في مقالنا هذا سوف نتعرف على نتائج الطلاب، إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.

نتائج الثالث متوسط 2023

قام طلاب الصف الثالث المتوسط بالعديد من محافظات دولة العراق من الانتهاء من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2023 ميلادي، لهذا يبحث الطلاب في الوقت الحالي عبر محرك البحث جوجل عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول كربلاء وبغداد ونجف، وذلك بعد أن أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج الصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الأول لعام 2023 ميلادي سوف يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة، عبر الموقع الرسمي الذي أعلنت عنه الوزارة.

خطوات استعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط بكربلاء وبغداد ونجف

بدولة العراق، عن عدد من الخطوات التي يجب على طلاب الصف الثالث المتوسط وأولياء أمورهم اتباعها من أجل الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول pdf ، حيث تمثلت هذه الخطوات فيما يلي:

اولا يجب على الطالب أو ولي إمرة الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم بدولة العراق من خلال الضغط على هذا الرابط .

يقوم الطالب بعد ذلك باختيار المحافظة التي يتبعها ومن ثم النقر عليها.

يدخل الطالب الرقم الامتحاني الخاص به في المكان المخصص لذلك.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، يتم النقر على كلمة استعلام.

موعد الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول

يبحث طلاب الصف الثالث المتوسط عن الموعد الذي سوف يتم خلاله ظهور النتائج الخاصة بهم، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن أن نتائج الصف الثالث المتوسط سوف يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة على الموقع الرسمي التابع للوزارة، وهذا بعد أن تم الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الطلاب ورصد درجاتهم في كافة المواد الدراسية