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رابط نتائجنا.. pdf نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عبر موقع التربية العراقية | تحميل نتائج ثالث متوسط الدور الاول عموم المحافظات

bezofathymahrozمنذ ساعة واحدة
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نتائج الثالث متوسط 2023 عموم محافظات العراق الدور الأول، يواصل أبنائنا الطلاب في البحث عن رابط نتائج ثالث متوسط عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية تزامنًا مع إقتراب موعد إعلان النتائج النهائية خلال الساعات القادمة وفقًا لتصريحات المسئولين بوزارة التربية، بأنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث متوسط في محافظات بغداد والرصافة الكرخ البصرة ذي قار ديالى كربلاء كركوك ميسان المثنى النجف نينوى القادسية الأنبار بابل صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة السليمانية واسط اربيل دهوك خلال الأسبوع الجاري.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول، أصدرت وزارة التربية العراقية، بيان رسمي لها خلال الساعات الماضية أكدت فيه موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بعد كثرة التساؤلات من أبنائنا الطلاب في المرحلة المتوسطة بالعراق، بعد حالة القلق والتوتر نتيجة تأجيل إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط أكتر من مرة خلال الفترة الماضية لعدم إكتمال أعمال التدقيق والمراجعة لدفاتر الطلاب في الكنترولات.

تحميل نتائج ثالث متوسط الدور الأول جميع المحافظات

إليكم خلال الجدول التالي، خطوات تحميل نتائج ثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات وتحميل كشوفات نتائج الثالث متوسط في عموم المحافظات العراقية عبر موقع نتائجنا الوزاري وهي كالتالي:

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىفي الانتظار
 قريبا
ديالىفي الانتظار
 قريبا
الكرخ 1في الانتظار
 قريبا
الكرخ 2في الانتظار
 قريبا
الكرخ 3في الانتظار
 قريبا
الرصافة 1في الانتظار
 قريبا
الرصافة 2في الانتظار
 قريبا
الرصافة 3في الانتظار
 قريبا
النجففي الانتظار
 قريبا
ذي قارفي الانتظار
 قريبا
القادسيةفي الانتظار
 قريبا
صلاح الدينفي الانتظار
 قريبا
واسطفي الانتظار
 قريبا
اربيلفي الانتظار
قريبا
السليمانيةفي الانتظار
 قريبا
دهوكفي الانتظار
 قريبا
الأنبارفي الانتظار
 قريبا
بابلفي الانتظار
 قريبا
البصرةفي الانتظار
 قريبا
كربلاءفي الانتظار
 قريبا
كركوكفي الانتظار
 قريبا
ميسانفي الانتظار
 قريبا
المثنىفي الانتظار
 قريبا

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023

يمكن القيام بخطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق على النحو التالي:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية على الإنترنت.
2- البحث عن خانة “نتائج الامتحانات” أو “النتائج الامتحانية” والضغط عليها.
3- اختيار السنة الدراسية المناسبة والمستوى الدراسي، وفي هذه الحالة اختيار “الثالث المتوسط”.
4- إدخال رقم الامتحان والسجل المدني أو رقم الجلوس الخاص بالطالب.
5- الضغط على زر “البحث” أو “الاستعلام” للحصول على النتيجة.

يجب التأكد من صحة المعلومات المدخلة للحصول على النتيجة الصحيحة، وفي حال وجود أي مشكلة يمكن التواصل مع الجهات المسؤولة في وزارة التربية العراقية للحصول على المساعدة اللازمة.

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bezofathymahrozمنذ ساعة واحدة
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