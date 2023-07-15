رابط نتائجنا.. pdf نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عبر موقع التربية العراقية | تحميل نتائج ثالث متوسط الدور الاول عموم المحافظات

نتائج الثالث متوسط 2023 عموم محافظات العراق الدور الأول، يواصل أبنائنا الطلاب في البحث عن رابط نتائج ثالث متوسط عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية تزامنًا مع إقتراب موعد إعلان النتائج النهائية خلال الساعات القادمة وفقًا لتصريحات المسئولين بوزارة التربية، بأنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث متوسط في محافظات بغداد والرصافة الكرخ البصرة ذي قار ديالى كربلاء كركوك ميسان المثنى النجف نينوى القادسية الأنبار بابل صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة السليمانية واسط اربيل دهوك خلال الأسبوع الجاري.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول، أصدرت وزارة التربية العراقية، بيان رسمي لها خلال الساعات الماضية أكدت فيه موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بعد كثرة التساؤلات من أبنائنا الطلاب في المرحلة المتوسطة بالعراق، بعد حالة القلق والتوتر نتيجة تأجيل إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط أكتر من مرة خلال الفترة الماضية لعدم إكتمال أعمال التدقيق والمراجعة لدفاتر الطلاب في الكنترولات.

تحميل نتائج ثالث متوسط الدور الأول جميع المحافظات

إليكم خلال الجدول التالي، خطوات تحميل نتائج ثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات وتحميل كشوفات نتائج الثالث متوسط في عموم المحافظات العراقية عبر موقع نتائجنا الوزاري وهي كالتالي:

المحافظة الحالة تنزيل نينوى في الانتظار قريبا ديالى في الانتظار قريبا الكرخ 1 في الانتظار قريبا الكرخ 2 في الانتظار قريبا الكرخ 3 في الانتظار قريبا الرصافة 1 في الانتظار قريبا الرصافة 2 في الانتظار قريبا الرصافة 3 في الانتظار قريبا النجف في الانتظار قريبا ذي قار في الانتظار قريبا القادسية في الانتظار قريبا صلاح الدين في الانتظار قريبا واسط في الانتظار قريبا اربيل في الانتظار قريبا السليمانية في الانتظار قريبا دهوك في الانتظار قريبا الأنبار في الانتظار قريبا بابل في الانتظار قريبا البصرة في الانتظار قريبا كربلاء في الانتظار قريبا كركوك في الانتظار قريبا ميسان في الانتظار قريبا المثنى في الانتظار قريبا

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023

يمكن القيام بخطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق على النحو التالي:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية على الإنترنت.

2- البحث عن خانة “نتائج الامتحانات” أو “النتائج الامتحانية” والضغط عليها.

3- اختيار السنة الدراسية المناسبة والمستوى الدراسي، وفي هذه الحالة اختيار “الثالث المتوسط”.

4- إدخال رقم الامتحان والسجل المدني أو رقم الجلوس الخاص بالطالب.

5- الضغط على زر “البحث” أو “الاستعلام” للحصول على النتيجة.

يجب التأكد من صحة المعلومات المدخلة للحصول على النتيجة الصحيحة، وفي حال وجود أي مشكلة يمكن التواصل مع الجهات المسؤولة في وزارة التربية العراقية للحصول على المساعدة اللازمة.