نزل الأرض.. إنخفاض كبير جدا في سعر الذهب اليوم في سوريا 2023 | أسعار الذهب السبت 15-7-2023 في جميع محلات الصاغة

سعر الذهب اليوم في سوريا 2023 يختلف عن الأمس بشكل كبير، فقد حدث انخفاض في أسعار الذهب على مستوى سوريا خلال الأيام الماضية، وهو ما جعل البعض يتوقع نزول أسعار المنتجات وباقي ما يستهلك الشعب السوري في الفترة المقبلة، ومثلما يبحث البعض عن أسعار الذهب في سوريا بالليرة، يريد البعض التعرف على أسعار الذهب في سوريا بالدولار الأمريكي بدلاً من العملة المحلية، وهناك تفاصيل كثيرة حول سعر الذهب اليوم في سوريا 2023 نتعرف عليها عبر موقعنا البديل.

سعر الذهب اليوم في سوريا 2023 بالليرة السورية

شهد سعر الذهب اليوم في سوريا 2023 بالليرة انخفاض كبير على عكس الفترة الأخيرة، وهو ما أوضحته النتائج والأسعار في محلات الصاغة وسوق الذهب بسوريا اليوم السبت الخامس عشر من شهر يوليو الجاري لعام 2023 الحالي، وتتمثل أسعار الذهب 2023 بالليرة السورية فيما يلي:

وصلت اسعار الذهب عيار 24 في سوريا إلى 157.878 ليرة.

وصلت اسعار الذهب عيار 22 في سوريا إلى 144.723 ليرة.

وصلت أسعار الذهب في سوريا عيار 21 إلى 138.147 ليرة.

وصلت أسعار الذهب في سوريا عيار 18 إلى 118.410 ليرة.

وصلت أسعار الذهب عيار 14 في سوريا إلى 92.096 ليرة.

وصلت أسعار الذهب عيار 12 في سوريا إلى 78.939 ليرة.

سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم وصل إلى 1.105.173 ليرة.

سعر كيلو الذهب في سوريا اليوم وصل إلى 157.878.116 ليرة.

سعر أوقية الذهب في سوريا اليوم وصل إلى 4.910.009 ليرة.

سعر الذهب في سوريا اليوم السبت بالدولار الأمريكي

تختلف أسعار الذهب في سوريا بالدولار الأمريكي اليوم السبت 15-7-2023 عن الليرة السورية، ويتمثل سعر الذهب اليوم في سوريا 2023 بالدولار فيما يلي:

سعر الذهب عيار 24 في سوريا بالدولار هو: 62.87 دولار.

سعر الذهب عيار 22 في سوريا بالدولار هو: 57.64 دولار.

سعر الذهب عيار 21 في سوريا بالدولار هو: 55.02 دولار.

اسعار الذهب عيار 18 في سوريا بالدولار هي: 47.16 دولار.

اسعار الذهب عيار 14 في سوريا بالدولار هي: 36.68 دولار.

اسعار الذهب عيار 12 في سوريا بالدولار هي: 31.44 دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا بالدولار هو: 440.13 دولار.

أسعار أوقية الذهب في سوريا بالدولار هو: 1.955 دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا بالدولار هو: 62.875 دولار.

ونتابع معكم كل ما يخص سعر الذهب اليوم في سوريا 2023 عبر موقعنا باستمرار.