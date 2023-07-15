“من هنــا” LINK نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن بالاسم عدن وصنعاء moe.gov.ye

نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن بالاسم عدن وصنعاء، تجدون رابط الاستعلام عنها خلال السطور القادمة، حيث ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية، من قبل الكثير من طلبة وطالبات هذا الصف الدراسي الهامة، ومع هذا الاهتمام قررنا أن نرصد آخر تحديثات نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن بالاسم عدن وصنعاء التي قررتها وزارة التربية اليمنية.

نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن بالاسم عدن وصنعاء

لا يزال ينتظر طلاب الثانوي، ظهور نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن، والتي تعد في مراحلها الأخيرة قيد في الاعتماد من وزير التعليم في جميع محافظات، وخاصة بصنعاء وعدن، حيث يصل عدد النتائج إلى 190 ألف نتيجة لطلبة والطالبات لمل من الشعبتين العلمي والأدبي، لهذا يستغرق المزيد من الوقت للانتهاء من عمليات المراجعة النهائية للدرجات، والاعتماد.

يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال هذا الرابط ⇐ نتيجة الثانويه العامة اليمن

موعد نتائج الثانوية العامة صنعاء 2023

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم اليمنية أصدرت بيانا في وقت سابق من الأسبوع الجاري ، أكدت من خلاله أن الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن بالاسم عدن وصنعاء، سيكون ما بين نهاية هذا الأسبوع، وبداية الأسبوع المقبل، أي من المحتمل ظهور نتائج نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن من يوم السبت المقبل 15 يوليو الجاري.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

كما أشارت وزارة التعليم اليمنية في بيانها أيضا أن نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن بالاسم عدن وصنعاء، ستكون متاحة عبر موقع الوزارة الإلكتروني على الإنترنت، ويمكن للطلاب الدخول له من خلال الضغط هنا، ويمكن للطلاب الدخول له من خلال الضغط هنا، مع القيام بالخطوات التالية لاستخراج النتائج وهي: