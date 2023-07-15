ظهرت الان .. نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن حسب رقم الجلوس والاسم عبر moe.gov.y

نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن حسب رقم الجلوس والاسم عبر وزارة التربية والتعليم، مع بدا العد التنازلي للإعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، فيرغب الطلاب في معرفة موعد إعلان وتفعيل رابط نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن حسب رقم الجلوس والاسم عبر وزارة التربية والتعليم، وهو ما سنقدم تفاصيله المؤكد من مصادر بالوزارة عبر هذا المقال.

نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن حسب رقم الجلوس والاسم

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم اليمنية خلال الساعات الماضية، أنه سوف يتم الإعلان رسميا عبر موقع الوزارة الإلكتروني عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 عدن، صنعاء برقم الجلوس والاسم، على بداية الأسبوع المقبل، نظرا للانتهاء من اعتماد جميع انتهاء الطلاب من قبل وزير التعليم اليمني.

يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال هذا الرابط ⇐ نتيجة الثانويه العامة اليمن

خطوات استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

وكانت قد حددت وزارة التعليم اليمنية أنه على الطلاب القيام يعدد من الخطوات الصحيحة لاستخراج نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن حسب رقم الجلوس والاسم عبر وزارة التربية والتعليم، والخطوات هي كالتالي:

في البداية يجب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية الرسمي من خلال الضغط على الرابط هنااااا.

ثم تأتي الخطوة الثانية، وهي الضغط على أيقونة نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، الموجودة على الموقع بالصفحة الأولى.

ثم بعد ذلك سيتم تحويل الطلاب إلى صفحة جديدة لإدخال البيانات الخاصة بهم، مثل كتابة الاسم، أو رقم الجلوس كاملا وصحيح.

وأخيرا يجب الضغط على كلمة“ بحث أو استعلام نتيجة.

وزارة التربية والتعليم اليمنية نتائج امتحانات الثانوية

وبحسب تصريحات المصدر فإن نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن حسب رقم الجلوس والاسم عبر وزارة التربية والتعليم ستكون متاحة من اليوم الخميس، أو على بداية الأسبوع المقبل صباح يوم السبت 15 يوليو الجاري، بمحافظة صنعاء بنسبة نجاح تتخطى 70 %، ومحافظة عدن بنسبة نجاح 65 %، وباقي تحديد نسب المحافظات الأخرى.