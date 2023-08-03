🔺yemen results link 🔺 نتيجتك برابط سريع | نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن حسب رقم الجلوس والاسم

نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن حسب رقم الجلوس والاسم عبر وزارة التربية والتعليم، مع بدا العد التنازلي للإعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، فيرغب الطلاب في معرفة موعد إعلان وتفعيل رابط نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن حسب رقم الجلوس والاسم عبر وزارة التربية والتعليم، وهو ما سنقدم تفاصيله المؤكد من مصادر بالوزارة عبر هذا المقال.

نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن حسب رقم الجلوس والاسم

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم اليمنية خلال الساعات الماضية، أنه سوف يتم الإعلان رسميا عبر موقع الوزارة الإلكتروني عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 عدن، صنعاء برقم الجلوس والاسم،خلال ساعات، نظرا للانتهاء من اعتماد جميع انتهاء الطلاب من قبل وزير التعليم اليمني.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

تم نشر نتائج الثانوية العامة في اليمن لعام ٢٠٢٣ رسمياً عبر موقع وزارة التربية اليمنية. وتم الإعلان عن قوائم الأوائل في الأقسام العلمية والأدبية واللغة الإنجليزية. وبلغت نسبة النجاح ٨٦,٩٤٪؜ في جميع الأقسام. وتم الإعلان عن النتائج لجميع الطلاب في المحافظات المختلفة مثل عدن وصنعاء وحضرموت وغيرها.

خطوات استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

وكانت قد حددت وزارة التعليم اليمنية أنه على الطلاب القيام يعدد من الخطوات الصحيحة لاستخراج نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن حسب رقم الجلوس والاسم عبر وزارة التربية والتعليم، والخطوات هي كالتالي: