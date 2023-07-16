نتائجنا تنزيل pdf” رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول بديالى والبصرة والقادسية موقع وزارة التربية والتعليم mlazemna

نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023 بديالى و البصرة والقادسية، يتصدر هذا العنوان محرك البحث جوجل خلال هذه الأيام، وهذا بعد أن أوضحت وزارة التربية العراقية في بيان لها، الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الطلاب ورصد درجات الطلاب في جميع المواد الدراسية، وأنه سوف يتم رفع نتائج الثالث متوسط على موقع الوزارة خلال الساعات القليلة القادمة، وهذا حتى يستطيع كل طالب معرفة النتيجة الخاصة به في كل المواد الدراسية، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه النتائج، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

نتائج الثالث متوسط 2023

يترقب طلاب الصف الثالث المتوسط رفع نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول بديالى و البصرة والقادسية، على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، وهذا بعد أن أعلنت الوزارة عن إنشاء موقع إلكتروني نتائجنا يستطيع الطلاب وأولياء أمورهم الدخول إليه من أجل معرفة النتيجة الخاصة بهم، حيث أعلنت الوزارة خلال الايام القليلة السابقة من الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الطلاب ورصد درجات كل المواد الدراسية.

اولا يجب على الطالب أو ولي إمرة الدخول إلى موقع نتائجنا او موقع بوزارة التربية والتعليم بدولة من خلال الضغط على هذا الرابط .

يقوم الطالب بعد ذلك باختيار المحافظة التي يتبعها ومن ثم الضغط عليها.

يدخل الطالب الرقم الامتحاني الخاص به في الايقونة المخصص لذلك.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، يتم الضغط على ايقونة استعلام.

معايير النجاح التي وضعتها الوزارة في الصف الثالث متوسط

وضعت وزارة التربية والتعليم العراقية، عدد من المعايير التي يجب على كافة الطلاب الالتزام بها من أجل النجاح والتفوق في العملية الدراسية، ومن أبرز هذه المعايير ما يلي: