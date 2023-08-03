[رابط مباشر] نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس

نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن حسب رقم الجلوس، يرغب الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم في معرفة موعد نتائج الثانوية اليمنية 2023، خاصة في صنعاء وعدن، حيث ازداد البحث خلال الساعات الماضية عن رابط نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن حسب رقم الجلوس، من خلال هذا المقال سوف نقدم لك كافة التفاصيل والمعلومات عن كل ذلك.

نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن بالاسم

نرصد لكم الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023 في اليمن، وذلك للحصول على النتيجة بكل سهولة فور الإعلان عنها. بالإضافة إلى ذلك، فإن وزارة التربية والتعليم في اليمن قد فتحت العديد من الطرق للطلاب للاستعلام عن نتائجهم، ومن بين هذه الطرق:

عبر خدمة الرسائل القصيرة:

يمكن الحصول على نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة على الرقم 160، ثم إدخال رقم المقعد الخاص بالطالب. بإمكانك أيضًا إرسال رقم الجلوس عبر رسالة نصية قصيرة إلى نفس الرقم المذكور، لتتلقى النتيجة على هاتفك المحمول فور إعلانها

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

تم نشر نتائج الثانوية العامة في اليمن لعام ٢٠٢٣ رسمياً عبر موقع وزارة التربية اليمنية. وتم الإعلان عن قوائم الأوائل في الأقسام العلمية والأدبية واللغة الإنجليزية. وبلغت نسبة النجاح ٨٦,٩٤٪؜ في جميع الأقسام. وتم الإعلان عن النتائج لجميع الطلاب في المحافظات المختلفة مثل عدن وصنعاء وحضرموت وغيرها.

خطوات الحصول على نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس

كما أكدت وزارة التعليم اليمنية أنه لكي يتم حصول جميع الطلاب على نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن حسب رقم الجلوس، بشكل صحيح في كافة المحافظات على مستوى اليمن، يجب اتباع الخطوات التالية: