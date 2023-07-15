هُنا عبر موقع moed.gov.sy | رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الإكتتاب

نتائج التاسع سوريا 2023 برقم الاكتتاب، حيث تسعد وزارة التربية والتعليم السورية الآن لمراحل اعتماد نتائج التاسع 2023، ونظرا لانتظار الطلاب بقلق ظهور نتائج التاسع سوريا 2023 برقم الاكتتاب، ننشر لجميع طلبة وطالبات هذا الصف بجميع المحافظات بسوريا التفاصيل المؤكدة من قبل مصدر مسؤول بالوزارة.

نتائج التاسع سوريا 2023 برقم الاكتتاب

كشفت مصدر بوزارة التربية السورية، أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح، ويتم الآن اعتمادها رسميا لشهادة نتائج الصف التاسع سوريا 2023، تمهيدا لظهورها خلال الساعات القادمة، وعليه فيجب على الطلاب معرفة خطوات الحصول على النتيجة فور ظهورها، وهي كالتالي:

اولا يجب زيارة موقع وزارة التربية والتعليم السورية من خلال الرابط التالي هنا moed. gov. sy.

ثم الضغط على أيقونة النتائج.

بعد ذلك يجب تحديد المحافظة، والسنة الدراسية والتخصص الدراسي المطلوب.

بعد ذلك سيتطلب كتابة الاسم ورقم الاكتتاب كاملا.

واخيرا يجب النقر على كلمة“ بحث ”لاظهار النتيجة.

يمكنك الاطلاع على النتيجة من هنـــــــاااااااا.

موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع بحسب الاسم 2023

وعن شروط التي وضعتها وزارة التعليم السورية لانجاح الطلاب في نتائج التاسع سوريا 2023 برقم الاكتتاب، وانتقالهم للمرحلة التالية، تأتي كالتالي:

يشترط على الطلاب النجاح فى مادة اللغة العربية، وإلا سيصبح راسبا، ولو نجح في باقي المواد.

وعند نجاح الطلاب في مادة اللغة العربية، فيحصل بذلك على ربع الدرجة في أي مادتين رسبوا فيهما.

وفي حالة رسوب الطالب في أي مادة اخري غير اللغة العربية، فيعد ناجحا.

نتائج التاسع 2023 وزارة التربية السورية

وعلى الطلاب الالتزام بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية للاستعلام على نتائج التاسع سوريا 2023 برقم الاكتتاب من هن، حيث إنه هو الرابط الرسمي الوحيد للظهور والاستعلام عن النتائج.