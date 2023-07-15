Link متاح “epedu.gov.iq” رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول برقم الجلوس الأنبار/ القادسية/ صلاح الدين 

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf موقع نتائجنا، فمنذ أمس وحتى الآن، ينتظر بترقب الآلاف من طلبة وطالبات الثالث متوسط بجميع محافظات العراق أمام الشاشات، ظهور نتائج الثالث متوسط 2023، حيث كان من المفترض الإعلان عنها أمس، ولكن تأجل الأمر، ولهذا نتابع معكم لحظة بلحظة آخر التطورات الخاصة عن ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول pdf موقع نتائجنا خلال السطور القادمة.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf موقع نتائجنا

وكان قد كشفت وكيل وزارة التربية والتعليم العراقية، الأستاذ فلاح القيسي، عبر مؤتمر صحفي خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، بأن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول موقع نتائجنا pdf، وعبر موقع وزارة التربية العراقية، سيكون نهاية الأسبوع يوم الخميس الماضي، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن النتائج.

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من المقرر أن يتم رفع نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf موقع نتائجنا واسط، بغداد، ذي قار صلاح الدين عبر رابط موقع نتائجنا من هنا.

كما يمكن الحصول على نتائج دور اول ثالث متوسط وزاري من خلال موقع وزارة التربية العراقية من الرابط من هنا.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول صلاح الدين، بغداد

وتتوافر خلال الساعات القادمة نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf موقع نتائجنا، ويمكن الحصول من خلال الخطوات التالية: