LINK PDF تحميل نتائج الثالث متوسط 2023 عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية| نتيجة الصف الثالث المتوسط العراق

تحميل نتائج الثالث متوسط 2023، تعلن وزارة التربية العراقية، خلال الساعات القادمة عبر موقعها الرسمي نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023، حيث أعلن وكيل وزارة التربية العراقية، الأستاذ فلاح القيسي، في مؤتمر صحفي، أن نتائج الدور الأول لامتحانات الصف الثالث المتوسط 2023 ستُعلن على موقع “نتائجنا” وموقع الوزارة في شكل ملف PDF. وستشمل النتائج جميع محافظات العراق وذلك فور الإنتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق النهائية والمقرر إعلانها خلال الأسبوع الجاري.

نتائج الثالث متوسط 2023

أعلنت وزارة التربية العراقية، أن نتائج الصف الثالث متوسط ستُعلن في جميع محافظات العراق خلال الساعات القليلة القادمة، حيث تم الانتهاء من عمليات التصحيح لامتحانات الطلاب العراقيين في الدرجة المتوسطة الثالثة، مؤكدة أن نسب النجاح والمعدلات في الامتحانات جيدة، مما يطمئن الطلاب والطالبات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وبصيغة PDF في هذا الأسبوع على الأقل.