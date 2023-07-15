LINK PDF تحميل نتائج الثالث متوسط 2023 عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية| نتيجة الصف الثالث المتوسط العراق
تحميل نتائج الثالث متوسط 2023، تعلن وزارة التربية العراقية، خلال الساعات القادمة عبر موقعها الرسمي نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023، حيث أعلن وكيل وزارة التربية العراقية، الأستاذ فلاح القيسي، في مؤتمر صحفي، أن نتائج الدور الأول لامتحانات الصف الثالث المتوسط 2023 ستُعلن على موقع “نتائجنا” وموقع الوزارة في شكل ملف PDF. وستشمل النتائج جميع محافظات العراق وذلك فور الإنتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق النهائية والمقرر إعلانها خلال الأسبوع الجاري.
نتائج الثالث متوسط 2023
أعلنت وزارة التربية العراقية، أن نتائج الصف الثالث متوسط ستُعلن في جميع محافظات العراق خلال الساعات القليلة القادمة، حيث تم الانتهاء من عمليات التصحيح لامتحانات الطلاب العراقيين في الدرجة المتوسطة الثالثة، مؤكدة أن نسب النجاح والمعدلات في الامتحانات جيدة، مما يطمئن الطلاب والطالبات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وبصيغة PDF في هذا الأسبوع على الأقل.
رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول موقع نتائجنا
وإليكم خطوات الدخل علي رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الأول والبدء في الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط في محافظات( بغداد ،الرصافة، الكرخ ،البصرة ،ذي قار ،ديالى ،كربلاء ،كركوك ،ميسان ،المثنى ،النجف ،نينوى ،القادسية ،الأنبار، بابل ،صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة ،السليمانية، واسط اربيل، دهوك) ويمكن الحصول على نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الأول، في العراق من خلال اتباع الخطوات التالية:
1- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية على الإنترنت.
2- البحث عن خانة “نتائج الامتحانات” أو “النتائج الامتحانية” والضغط عليها.
3- اختيار السنة الدراسية المناسبة والمستوى الدراسي، وفي هذه الحالة اختيار “الثالث المتوسط”.
4- إدخال رقم الامتحان والسجل المدني أو رقم الجلوس الخاص بالطالب.
5- الضغط على زر “البحث” أو “الاستعلام” للحصول على النتيجة.