Link “نتائج الثالث متوسط” epedu.gov.iq استخراج نتائج الصف ثالث متوسط العراق صلاح الدين- واسط- بغداد

ظهور نتائج الثالث المتوسط 2023 نتابع ونرصد لكم آخر أخبار بمحافظات العراق، حيث كان من المقرر الإعلان عنها أمس الأول الخميس وحتى الآن لم تظهر، مما أثار قلق الطلاب وأولياء الأمور وجعلهم يكثفون البحث لمعرفة ما أسباب التأخر ومتى سيتم ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا صلاح الدين- واسط- بغداد، ولنتعرف معكم خلال السطور القادمة على التفاصيل والمعلومات المؤكدة بهذا الشأن.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول نتائجنا صلاح الدين- واسط- بغداد

وسط حالة القلق التي يعيشها الطلاب وأولياء أمورهم أصدر الأستاذ محمود القيسي، لنائب لجنة التربية النيابية بوزارة التعليم بالعراق، بيان أوضح من خلاله تأجيل إعلان وظهور نتائج الثالث متوسط، بهدف الانتهاء من مراجعة وتدقيق كشوف الطلاب بشكل نهائي، وهذا لم يكن تم يوم الخميس الماضي، مما جعلنا نتوقع ومن المتوقع الإعلان خلال يومي السبت أو الأحد المقبل.

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موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

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رابط تنزيل نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf صلاح الدين

ولتسهيل على الطلاب الوصول إلى نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا صلاح الدين- واسط- بغداد فور الإعلان عنها، فقد وفرت وزارة التربية العراقية طريقتين للاستعلام عن النتيجة دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة وهما بشكل إلكتروني كالتالي:

الطريقة الأولى: وهي عن طريق الولوج إلى موقع نتائجنا عن طريق الرابط من هنا، أو عن طريق تسجيل الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا.

الطريقة الثانية: وهي تنزيل النتائج على شكل ملف pdf لتجنب تعطل الموقع لزيادة حركة المرور عليه نمو الطلاب، من الروابط السابقة.

روابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا واسط

وتتضمن خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا صلاح الدين- واسط- بغداد من الآتي: