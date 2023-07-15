دونلود توه” رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf في كربلاء والقادسية وكركوك عبر نتائجنا وزارة التربية والتعليم العراقية

شهدت محركات البحث هذه الأيام الكثير من التساؤلات حول نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول كربلاء والقادسية وكركوك ، وذلك بعد أن انتهى طلاب الصف الثالث المتوسط في العديد من محافظات دولة العراق من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2023، حيث يترقب الطلاب الان ان تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن النتائج عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، الذي قامت بإنشائه من أجل التوفير كل من الوقت والجهد على الطلاب، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه النتائج، بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

نتائج الثالث متوسط 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم بدولة العراق عن الخطوات التي لابد أن يقوم طلاب الصف الثالث المتوسط وأولياء أمورهم اتباعها من أجل معرفة نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول كربلاء والقادسية وكركوك، وهذا بعد أن أعلنت الوزارة عن أن نتائج الصف الثالث المتوسط سوف يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة، ومن أبرز هذه الخطوات ما يلي:

أن يقوم الطالب أو ولي أمره اولا، بالدخول على الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية، من خلال النقر على الرابط التالي .

يكتب الطالب أو ولي إمرة في المكان المخصص لذلك، كل من اسم الطالب أو الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

في النهاية يتم الضغط على الزر المخصص بعرض النتائج.

موعد نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول

يرغب طلاب الصف الثالث المتوسط معرفة الموعد الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، والذي يتم خلاله ظهور النتائج الخاصة بطلاب الصف الثالث المتوسط ، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن أن نتائج الصف الثالث المتوسط سوف يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة، وهذا بعد أن تم الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الطلاب ورصد درجاتهم في جميع المواد الدراسية.

حيث أوضحت الوزارة من فترة أنها قامت بإنشاء موقع نتائجنا الإلكتروني من أجل رفع نتائج الطلاب عليه بمجرد الإعلان عنها وهذا من أجل التسهيل على الطالب وولي أمره معرفة النتيجة دون الحاجة إلى الذهاب لمقر المدرسة.