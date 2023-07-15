دونلود pdf” رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول في البصرة وكركوك وصلاح الدين عبر موقع نتائجنا وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الأيام القليلة السابقة أن عملية تصحيح أوراق الطلاب الامتحانية ورصد درجاتهم ما زالت مستمرة وأنه سوف يتم اعلان نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول في البصرة وكركوك وصلاح الدين، بعد الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق ورصد الدرجات على موقع الالكتروني نتائجنا الذي أعلنت عنه الوزارة، والذي يتم خلاله رفع النتائج الخاصة بالطلاب، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه النتائج، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

نتائج الثالث متوسط 2023

يبحث طلاب الصف الثالث المتوسط في دولة العراق، والذين انتهو من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2023 ميلادي بعدد من محافظات الدولة العراقية، عن الخطوات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية، والتي من خلالها يستطيع الطالب الدور الاول أو ولي إمرة معرفة نتائج الثالث متوسط 2023 بالبصرة وكركوك وصلاح الدين، حيث تمثلت هذه الخطوات فيما يلي:

أن يذهب الطالب أو ولي إمرة اولا ويدخل على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، عن طريق الضغط على هذا الرابط .

عندما يدخل الطالب على الموقع الخاص بالوزارة، سوف يجد مجموعة متنوعة من المعلومات التي تم تحديثها بشأن نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط.

يقوم الطالب بالنقر على الرابط الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

سوف تظهر على الشاشة كافة النتائج الخاصة بالطلاب، حيث أنه يمكن للطالب اختيار النتيجة التي يرغب في معرفتها.

يقوم الطالب بتحديد نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 ميلادي.

إذا أراد الطالب أن يقوم بالاستعلام عن النتيجة فإنه يجب عليه أن يدخل المعلومات الخاصة به والتي تتمثل في كل من الاسم والرقم الامتحاني.

في النهاية يتم الضغط على كلمة استعلام.

بعد استكمال الخطوات السابقة سوف يتم عرض كافة التفاصيل التي يرغب الطالب في معرفتها على الشاشة.

موعد اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية بانه سوف يتم رفع نتائج الصف الثالث متوسط على موقع نتائجنا الإلكتروني التابع للوزارة خلال الساعات القليلة القادمة، مشيرة أنه يجب على الطلاب أن يقوم بكتابة كل من الاسم الخاصة بهم والرقم الامتحاني في المكان المحدد لذلك من أجل الاطلاع على النتائج الخاصة بهم.