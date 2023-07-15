Iraq results ..نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية جميع المحافظات

نتيجة الثالث متوسط العراق 2023 ، بعد انتهاء طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق من أداء الامتحانات الخاصة بالدور الأول من الفصل الدراسي الثاني لعام 2023، يشغل الآن بال أولياء الأمور والطلاب البحث عن طريقة للاطلاع على نتائج الامتحانات ، كما تؤكد وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمي أنها تقوم بعملية تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدرجات بأعلى درجة من الحذر، وذلك لضمان أن يحصل كل طالب على الدرجة التي يستحقها في جميع المواد التي امتحن فيها ، لذا، ينبغي للطلاب وأولياء الأمور الانتظار حتى يتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق

اعلان نتيجة الثالث المتوسط الدور الاول

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن سبب تأخر إعلان نتائج الثالث المتوسط للدور الأول للفصل الدراسي الثاني لعام 2023 هو الحرص على دقة وحذر عملية الرصد والتصحيح ، وأكدت الوزارة أنه تم الانتهاء من تصحيح ورصد 75% من النتائج على مستوى العراق، وأنه يتم مراجعة كشوف الدرجات مرة ثانية للتأكد من حصول كل طالب على ما يستحقه ،وتعد وزارة التربية والتعليم بأن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القادمة، وذلك بمجرد الانتهاء من عملية الرصد والتصحيح بشكل كامل.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول للفصل الدراسي الثاني لعام 2023 من خلال موقع “نتائجنا” التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية ، ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى موقع “نتائجنا” واختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول، ثم إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس والنقر على كلمة الاستعلام. ويتم عرض النتيجة بشكل تفصيلي على الصفحة، ويمكن الاستعلام عنها من خلال الصغط هنااا.