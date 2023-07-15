بعض انواع السجائر اختفت من السوق يبدو أننا على موعد تلاعب جديد من قبل التجار.. ارتفاع اسعار السجائر اليوم السبت 15 يوليو

هذا وقد ارتفعت اسعار السجائر اليوم في مصر مرة أخرى يوم السبت 15 يوليو 2023، وذلك للمرة الثالثة في أقل من عام، حيث، حيث يبدو أننا على موعد جديد لزيادة الأسعار وكله بسبب التجار، في هذا المثال سوف نرصد لحضراتكم اسعار السجائر في مصر اليوم بجميع أنواعها، حيث جاء على النحو التالي، عبر موقعنا المتميز البديل.

اسعار السجائر اليوم السبت 15 يوليو

بعد الزيادة الجديدة، فقد أصبحت اسعار السجائر اليوم على النحو التالي، حسب ما أوضحت شركة الشرقية للدخان.

أولا وصلت علبة سجائر كليوباترا كينج سايز اليوم نحو 23 جنيها، بينما بلغت علبة سجائر بوسطن بلومنت اليوم نحو 24 جنيها.

ثانيا فيما وصلت سعر كليوباترا سوفت كوين اليوم نحو سعر 24 جنيها، بينما سجلت علبة سعر كليوباترا بلاك: 24 جنيها.

ثالثا فيما سجل سعر كليوباترا بوكس بيض/ألوان اليوم نحو 24 جنيها، بينما وصلت علبة سجائر كليوباترا سوبر اليوم نحو 24 جنيها.

رابعا فيما بلغ سعر مونديال «أحمر أو أزرق أو سيلفر اليوم نحو 24 جنيها، وسجل سعر مونديال سويتش منتول أو لوبيري» نحو 24 جنيها.

خامسا فيما وصلت علبة سجائر ماتوسيان سوبر اليوم نحو 24 جنيها.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للزيادة

بعد أن رصدنا لكم اسعار السجائر اليوم سوف نتحدث عن سبب زيادة اسعار السجائر في مصر، حيث من المتوقع أن يكون للزيادة الجديدة في أسعار السجائر آثار اقتصادية واجتماعية عديدة، من بينها:

أولا زيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب على التبغ.

ثانيا تحفيز الإقلاع عن التدخين، حيث يُقدر أن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار السجائر قد تؤدي إلى انخفاض بنسبة 4% في التدخين.

ثالثا انخفاض تكلفة الرعاية الصحية، حيث يُقدر أن التدخين يكلف مصر حوالي 100 مليار جنيه سنويًا في مجال الرعاية الصحية.

رابعا تحسين جودة الهواء، حيث يُقدر أن التدخين يتسبب في وفاة حوالي 70 ألف مصري سنويًا بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين.

الرأي العام

هذه وقد اختلف الرأي العام حول الزيادة الجديدة في أسعار السجائر، حيث رحبت بعض الفئات بهذه الزيادة، بينما انتقدتها فئات أخرى، ومن بين الفئات التي قد رحبت بالزيادة الجديدة في أسعار السجائر، الفئات التي قد تعاني من أضرار التدخين، مثل المدخنين السابقين وأفراد أسر المدخنين والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مرتبطة بالتدخين. كما رحبت هذه الفئات بالزيادة الجديدة في أسعار السجائر، لأنها ترى أنها ستؤدي إلى انخفاض عدد المدخنين في مصر.

أما بالنسبة للفئات التي قد انتقدت الزيادة الجديدة في أسعار السجائر، فهي الفئات التي تضررت من هذه الزيادة، مثل المدخنين الحاليين وأصحاب محلات بيع التبغ. كما انتقدت هذه الفئات الزيادة الجديدة في أسعار السجائر، لأنها ترى أنها ستؤدي إلى زيادة التهريب وسوق السجائر غير القانونية في مصر.