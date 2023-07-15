بترقـب فلاح القيسي يبارك ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 بعموم العراقيين

ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 تم الإعلان من الأستاذ صفاء الجابري مدير التخطيط التربوي في وزارة التربية والتعليم العراقية على إعلان نتائج للصف الثالث متوسط العراق 2023 يوم الأحد أو الأثنين المقبل من الشهر الجاري, تم التأكيد بإنه حتى اللآن لم يتم الإنتهاء من عملية التدقيق والمراجعة النهائية, وإنها تعمل على توفير جميع الروابط التي تساعد الطلبة في البحث عن النتائج, وتعمل على تحديثها بالكامل وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن كيفية البحث والتسجيل على الروابط لتسهل على الطلبة الكثير, وتساعدهم للوصول للنتائج بكل سهولة وسيتم ذكر هذه الخطوات في الفقرات الأتية.

ظهور نتائج الثالث متوسط 2023

سوف يتم الإعلان عن نتائج ال3 متوسط بعد الإعلان عن الوقت المحدد من مصدر مسئول من وزارة التربية والتعليم, ومن المؤكد سيتم الإعلان عنها يوم الأحد أو الأثنين المقبل, ولذلك نأتي للطلاب بالطريقة الصحيحة للتسجيل على الرابط الخاص بالنتائج من خلال الطرق الأتية:

يجب أن تدخل لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا وبعد ذلك تدخل لموقع نتائجنا, ثم تختار خانة نتائج الصف الثالث متوسط العراق للدور الأول ثم يجب عليك إدخال رقم الإمتحان الخاص بالطالب بطريقة صحيحة, ثم عليك بعد ذلك أن تقوم بالنقر على إستعلام عن النتيجة وسوف يتم الحصول على النتائج في بضع دقائق معدودة, ثم تقوم بحفظ النتيجة بأي طريقة يمكنك حفظها بها.

بيان وزير التعليم بالإعلان عن نتائج الثالث متوسط العراق

تم الإعلان من وزارة التربية والتعليم العراقية عن أخر الأخبار التي تتعلق بإعلان النتائج الخاصة بالصف الثالث متوسط العراق, بأن سوف يتم الإعلان عنها في أول الأسبوع المقبل من يوم الأحد أو يوم الأثنين وإنها تعمل على إعلى طاقتها حتى إنها تعمل بيوم الجمعة وهو يوم الإجازة الرسمية, لتتمكن من الإنتهاء من جميع الأمور المتعلقة بهذا الموضوع, وتناشد الطلاب وأولياء الأمور بعدم القلق من تأخير عرض النتائج وتبشرهم بأن النتائج لهذا العام نتائج مبشرة جدا, ونسب عالية عن الأعوام الماضية و تؤكد الوزارة على أنها ستعلن النتائج فور الإنتهاء من رفع الدرجات على المواقع الإلكترونية, وتتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفق ويحصلون على أعلى الدرجات.