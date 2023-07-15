[أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 pdf]الوجبة التاسعة والأخيرة (رابط ملف الـ PDF)

تعتبر الرعاية الاجتماعية أحد أهم الخدمات التي يقدمها الدولة للمواطنين الذين يحتاجون إلى دعم في مجالات مثل الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي. وتلعب وزارة العمل دورًا حيويًا في توفير هذه الرعاية الاجتماعية والعمل على تحسين حياة المواطنين.

تهدف وزارة العمل إلى تعزيز الرفاهية الاجتماعية وتحسين الوضع الاقتصادي للأفراد والأسر في المجتمع. وتعمل الوزارة على تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف إلى تقديم الدعم والرعاية اللازمة للأفراد والأسر الذين يعانون من ظروف صعبة وتحسين جودة حياتهم.

الرعاية الاجتماعية

من أجل تحقيق هذه الأهداف، تعمل وزارة العمل على تطوير برامج الرعاية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، وتحسين الاستجابة لاحتياجات المجتمع. وتضمن الوزارة أيضًا تنسيق الجهود مع الهيئات والجمعيات المعنية بالشؤون الاجتماعية لتحقيق التعاون والعمل المشترك في تقديم الرعاية الاجتماعية الفعالة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

في عام 2023، تعتبر الرعاية الاجتماعية من الأمور الهامة التي تساهم في حماية الأفراد وتحسين جودة حياتهم، يقدم موقع وزارة العمل المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023، والتي تشمل الفئة الأولى من المستفيدين والمستحقين للمساعدة الاجتماعية. يمكن الاطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الجدول أدناه والحصول على المزيد من التفاصيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني spa.gov.iq.

قائمة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية

تضمنت قائمة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق 2023، يمكن الاطلاع على القائمة والبحث عن اسمك للتحقق مما إذا كنت مشمولًا بالرعاية الاجتماعية أم لا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 pdf

يمكنك تنزيل القائمة الكاملة لأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عام 2023 بصيغة PDF من خلال الرابط التالي: [أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 pdf](رابط ملف الـ PDF).