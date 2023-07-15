“كشوف الناجحين PDF” رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 عبر موقع نتائجنا |وزارة التربية العراقية (كربلاء ، بابل ، ذي القار)

مازلنا في متابعتنا اليومية والحصرية حول أخبار نتائج طلاب العراق “نتائج الثالث متوسط 2023 دور أول” والتي يترقبها كافة طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط على مستوى محافظات العراق، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن إتمام كافة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، حتى يتم إعطاء كل طالب درجاته دون أدنى تقصير.

رابط نتائج الثالث متوسط 203 الدور أول صلاح الدين،كركوك، بغداد، نينوي، كربلاء، القادسية، الأنبار، بابل، البصرة، ذي قار، ديالى، دهوك، أربيل وباقي المحافظات العراقية هو موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول

يشير إلى أن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق هي واحدة من أبرز النتائج التي تتم متابعتها وتعتبر مهمة في العراق بسبب تخصيصها لعدد كبير من طلاب العراق والتاسع عشر المحافظات العراقي.

موقع نتائجنا الرسمي results.mlazemna.com

موقع وزارة التربية العراقية الرسمي على الرابط التالي: epedu.gov.iq

نتائج الثالث المتوسط.mlazemna

رابط موقع نتائجنا نتائج الصف الثالث المتوسط 2020

يمكنكم الان الاستعلام على نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 في العراق بعد الاعلان عنها رسميا من قبل وزاره التربيه والتعليم العراقية خلال الساعات القليلة القادمة عبر اتباع الخطوات الأتية:-

في البداية قم بالولوج الي رابط موقع نتائجنا.

ثم قم بالدخول على نتائج الصف الثالث المتوسط 2020 في العراق.

قم بكتابه رقم الجلوس الخاص بك.

ثم قم باختيار القسم الخاص بك.

ثم قم باختيار المحافظة التابع لها الطالب.

اضغط علي تنزيل.

في غصون دقيقة تظهر امامك قائمة بأسماء الناجحين في الصف الثالث المتوسط 2023 في العراق.

في حالة وجود اي استفسارات حول نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 في العراق قم بكتباتها في التعليقات وسنوافيكم بالرد في أسرع وقت.