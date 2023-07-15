رابط استعلام نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2023 العراق لدى موقع الوزارة

التعليم هو أساس التقدم والنهضة في أي مجتمع، والطلاب هم أمل الأمة في بناء مستقبل أفضل، لذلك تحرص وزارة التربية العراقية على توفير كافة الإمكانيات والخدمات لضمان جودة التعليم وشفافية الامتحانات وسرعة إعلان النتائج، وفي هذا المقال، سنتحدث عن كيفية استعلام نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2023 العراق عبر الموقع الرسمي للوزارة.

رابط استعلام نتائج الثالث متوسط الدور الأول

أوضحت وزارة التعليم العراقية أن درجات المساعدة للصف الثالث متوسط تبلغ 5 درجات فقط، وهذا طبقا للمعمول به في جميع السنوات الدراسية بالعراق، وتضاف هذه الدرجات إلى المواد التي حصل فيها الطلاب على 45 درجة أو أكثر، حتى يصبح مجموع درجات كل مادة 50 درجة، وبعد ذلك يتم إضافة 5 درجات المساعدة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق

بعد انتهاء الامتحانات الدراسية، يبحث الطلاب عن مواعيد نشر نتائجهم، وفي هذا السياق تزداد عمليات استعلام نتائج الثالث متوسط للطلاب العراقيين في هذه الفترة، وقد أعلنت الوزارة أمس عن تأخير إصدار النتيجة إلى يوم السبت أو الأحد المقبلين، لإجراء مراجعة دقيقة لعملية التصحيح، وفقا لما ذكره المتحدث الرسمي للوزارة، وسنشرح فيما يلي خطوات استعلام نتائج الثالث متوسط العراق.

طريقة الاستعلام عن نتيجة متوسط ثالث العراق

للاطلاع على نتيجة الثالث متوسط 2023 الدور الأول، يجب اتباع الخطوات التالية: