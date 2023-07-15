Results الأن رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 العراق عموم المحافظات بغداد صلاح الدين والقادسية عبر موقع نتائجنا

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 العراق عموم المحافظات بغداد صلاح الدين والقادسية عبر موقع نتائجنا، أعلنت وزارة التربية في العراق عن تحسن ملحوظ في نتائج الصف الثالث متوسط 2023، والتي تُعَدُّ مهمة جداً في مسار تعليم الطلاب، وقد أظهرت البيانات الأولية أن نسبة النجاح في المواد الأساسية، مثل الرياضيات واللغة العربية والعلوم، تجاوزت 85%، مما يشير إلى تحسن كبير في أداء الطلاب بشكل عام، وبالنسبة للمواد الدراسية الأخرى، التي لا تُحسب ضمن المجموع العام، فقد سجلت معدل نجاح يقترب من 95%، وهو معدل مرتفع جداً وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط جميع محافظات العراق الدور الأول رابط نتائج ثالث متوسط عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية.

نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول

أعلنت وزارة التربية في العراق عن توفير رابط إلكتروني للطلاب للحصول على نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2203، وقد تأخر إعلان النتائج دون أي تداعيات سلبية على الطلاب، ويعود التأخير إلى رغبة الوزارة في ضمان الدقة وتقديم الدرجات المستحقة لكل طالب، وحسب مصادرنا، فإن الوزارة قد انتهت من تصحيح الأوراق لجميع المحافظات، ويتم حالياً التدقيق على نتائج الثالث متوسط الدور الأول العراق 2023 بهدف الإعلان عنها بداية الأسبوع الجاري بشكل تدريجي لجميع المحافظات.

رابط نتائج ثالث متوسط عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية

ونقدم لكم رابط نتائج ثالث متوسط عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية للمحافظات بغداد والرصافة الكرخ البصرة ذي قار ديالى كربلاء كركوك ميسان المثنى النجف نينوى القادسية الأنبار بابل صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة السليمانية واسط اربيل دهوك، حيث يمكن اتباع الخطوات التالية لاستخراج نتائج الصف الثالث متوسط في العراق لعام 2023:

1- الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني المخصص لعرض النتائج.

2- إدخال رقم الامتحان الخاص بالطالب الموجود على البطاقة التعريفية الخاصة به.

3- اختيار المحافظة التي يدرس بها الطالب.

4- اختيار الدائرة التعليمية التي يتبع لها الطالب.

5- تحديد المدرسة التي يدرس بها الطالب.

6- تحديد الفصل الدراسي الذي يتبع له الطالب.

7- الضغط على زر “عرض النتائج” للحصول على نتيجة الطالب.