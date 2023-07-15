يترقب طلاب وطالبات الصف التاسع في سوريا ظهور نتائجهم منذ انتهاء الاختبارات التي بدأت في 15 مايو الماضي، ولتسهيل عملية الاستعلام عن النتائج، وضعت وزارة التربية والتعليم السورية روابط محددة لهذا الغرض، ونستعرض معكم خلال هذه المقالة moed.gov.sy رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم عبر موقع التربية السورية وكيفية الإستعلام عن نتائج التاسع سوريا برقم الإكتتاب.

نتائج الصف التاسع سوريا 2023

أعلنت وزارة التربية السورية، عن استمرار أعمال التدقيق في الكنترولات التابعة للوزارة تمهيدًا للإنتهاء من أعمال التصحيح وإعلان moed.gov.sy نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الإكتتاب عبر موقع التربية السورية خلال الأيام القادمة في المؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده في مقر وزارة التربية بحضور معالي وزير التربية السوري وإعلان تفاصيل نتائج التاسع سوريا برقم الإكتتاب وأسماء الطلاب الأوائل علي شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في سوريا.

مجموع علامات نتائج التاسع سوريا 2023 الدورة الأولي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا الحد الأدنى للنجاح في مواد الصف التاسع، حيث يتمثل ذلك في الحصول على درجة لا تقل عن الحد الأدنى للنجاح المحدد لكل مادة.

ويبلغ الحد الأدنى للنجاح في الدرجة الصغرى لمادة اللغة العربية 300، وللرياضيات 240، وللعلوم العامة 160، وللتربية الدينية 80، وللدراسات الاجتماعية 240، وللغة الإنجليزية 160، وللغة الفرنسية 120.

أما بالنسبة للدرجة الكبرى، فيجب الحصول على درجة لا تقل عن 600 في مادتي اللغة العربية والرياضيات، ولا تقل عن 400 في مادتي العلوم العامة واللغة الإنجليزية، ولا تقل عن 300 في مادة اللغة الفرنسية، ولا تقل عن 200 في التربية الدينية.

moed.gov.sy رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2023

يمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا التي من المقرر إعلانها رسميًا خلال الأيام القادمة لجميع الطلاب إلكترونيًا وفي المدارس:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية.

2- البحث عن الرابط المخصص للاستعلام عن نتائج الصف التاسع.

3- الضغط على الرابط المخصص للصف التاسع.

4- إدخال رقم الاختبار الخاص بالطالب.

5- إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالطالب.

6- الضغط على زر “عرض النتيجة”.

7- الانتظار قليلاً حتى تظهر النتيجة.