“مبروك للجميع” bac onec dz 2023 resultat نتائج البكالوريا الجزائر باستخدام رقم التسجيل

تسعى وزارة التربية الوطنية الجزائرية في تقديم يد العون لكافة طلابها من خلال تقديم الخدمات بشكل إلكتروني توفيرًا للوقت والجهد عليهم، لذا بدأ البحث من قبل الطلاب حول نتائج البكالوريا الجزائر رغبةً في معرفة مدى تحصليهم الدراسي حيث يُمكنك الحصول عليها من خلال خدنمة الرسائل القصيرة باستخدام الرمز المخصص وهو *567# كما يُمكنك اتباع الطريقة التالية والتي سنتطرق إليها.

نتائج البكالوريا الجزائر

وزير التعليم في الجزائر أشار إلى اقتراب موعد ظهور النتائج لكافة طلاب البكالوريا بتاريخ 20 يوليو القادم وفي حال إعلان الوزارة خلاف هذا الموعد سوف نوفيكم بالخبر مباشرةً، حيث تسعى الوزارة لتقديم كافة الخدمات ومن بينهم إمكانية الحصول على النتيجة دون الذهاب إلى المقر الدراسي للطلاب، ولكي تتمكن من الحصول على النتائج لابد من التوجه مباشرةً إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

موقع كشف نقاط نتائج شهادة البكالوريا بالجزائر 2023

لكي تتمكن من الحصول على النتيجة فور اعتمادها ورفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة فلابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر.

اختر خانة التسجيل ثم اكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها بدقة كاملة.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر 2023

تسعى الوزارة بشكل مستمر في تقديم الخدمات وتسهيلها على جميع الطلاب، حيث توفر خدمة الاستعلام عن النتائج سواء عن طريق ارسال رسالة نصية أو من خلال التوجه إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية الوطنية لكي تتعرف على مدى تحصليك الدراسي.