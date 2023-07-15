ملف أسماء الرعاية الاجتماعية pdf الدفعة الثالثة الوجبة 9 جميع محافظات العراق 2023
رابط تنزيل أسماء الرعاية الاجتماعية pdf الدفعة الثالثة الوجبة 9 جميع محافظات العراق 2023
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن أسماء المستفيدين من الدفعة الثالثة للوجبة التاسعة والأخيرة، التي تشمل العديد من المواطنين، حيث إن وزير العمل أحمد الأسدي، أكد بأن الأسماء تم نشرها على صيغة ملف جوجل درايف لكي يتمكن المستحقين من القيام بتنزيلها ومعرفة أسمائهم بكل سهولة، موضحًا أن عدد المستفيدين بلغوا نحو 64 ألف أسرة داخل محافظة بغداد والعديد من المحافظات الأخرى المختلفة في العراق، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الهامة التي تدور حول إمكانية الحصول على الوجبة التاسعة.
أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق
وأشار وزير العمل العراقي، إلى أن الدفعة الثالث للوجبة التاسعة شملت جميع محافظات العراق، وفقًا لما تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي داخل محافظة صلاح الدين، إضافة إلى أنه تم إطلاق منصة مظلتي من أجل الاستعلام عن الدفعات التي قام العديد من المواطنين بالتقديم إليها، وفقًا لما نوضحه لكم في الفقرة التالية حتى يتمكن جميع المتقدمين من معرفة أسمائهم بكل سهولة بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى أي مكان.
الاستعلام عن أسماء المشمولين من الوجبة التاسعة
هناك مجموعة من الخطوات الهامة للاستعلام عن أسماء المشمولين من الوجبة التاسعة من الدفعة الثالث وفقًا لما يلي:-
- الذهاب إلى موقع منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- ثم يتم الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.
- ليتم بعدها إدخال اسم المستفيد ورقم البطاقة الذكية الخاصة به.
- لتتمكن في النهاية من الحصول على ملف أسماء المستفيدين للوجبة التاسعة وإمكانية تنزيله بصيغة الـ pdf.