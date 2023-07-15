pdf تحميل” رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول لجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم epedu.gov.iq

يتسٱئل الآن الآلاف من الطلبة والطالبات في كافة المحافظات العراقية عن موعد ظهور ورابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول حيث تَرقب الطلبة مدة كبيرة بعد الانتهاء من أداء الامتحانات خلال الشهر الماضي هذا لأن وزارة التربية والتعليم العراقية كانت قد شددت على ضرورة إجراء عمليات التصحيح والمراجعة بدقة لنتائج الصف الثالث المتوسط عام 2023 حتى يحصل كل طالب على النتيجة الخاصة به بشكل سليم وصحيح وذلك توصية من السيد وزير التربية والتعليم العراقي الدكتور إبراهيم نامس الجبوري و حفاظا على تعب ومجهود الطلاب خلال عام دراسي كامل بذل فيه كل طالب أقصى ما لديه من مجهود.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول

نطمئنكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث المتوسط الذين ينتظرون النتيجة، المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العراقية حتى يؤكد لكم أن عملية الحصول على النتيجة سوف تكون بعد عدة ساعات قليلة جدا من الآن إذ أن عملية التصحيح والمراجعة ما زالت مستمرة حتى الآن كما أن هناك مصدر رسمي قد أكد كلام الوزارة السابق في أن الحصول على النتيجة سوف يكون بشكل إلكتروني وذلك في إطار التسهيل وتوفير الوقت والجهد على الطلاب وأهاليهم حيث سوف يتم توفير رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول على الصفحة الرسمية لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

كيفية الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول؟

خلال الساعات القليلة المقبلة سوف تنهي وزارة التربية والتعليم العراقية انتظار الآلاف من الطلاب والطالبات إذ سوف يتم رفع نتائج الصف الثالث متوسط لجميع المحافظات ويحصل الطلاب على النتيجة بدقة من خلال إتباع الخطوات التالية: