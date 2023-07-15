download” رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول Pdf لجميع المحافظات mlazemna عبر موقع وزارة التربية والتعليم

إن البحث عن رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول قد بدأ منذ فترة كبيرة حيث يمكننا القول أنه قد بدأ بعد أسبوعين من الانتهاء من أداء من الامتحانات خلال الشهر الماضي وفي الفترة الحالية بدأ البحث يزداد في جميع محافظات العراق بشكل كبير من قبل الطلاب وأولياء أمورهم إذ من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق خلال الفترة الحالية هذا كما أوضحت وزارة التربيه والتعليم أنه بالرغم من ذلك إلى أن الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة لم يتم حتى الآن وإن لظهور النتيجة للصف الثالث المتوسط سوف يكون بعد اعتماد النتائج من قبل السيد الوزير الدكتور إبراهيم الجبوري إذ بعدها مباشرة سوف يتم رفع النتائج على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم حتى يتسنى لجميع الطلاب في جميع المحافظات الحصول على النتيجة بشكل سهل وبسيط.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول

من أجل تقليل التوتر والضغط الواقع على الطلاب وأهاليهم في الفترة الحالية أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن بعض الخطوات الواجب على طلاب اتباعها عند الاستعلام عن رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول حيث صرحت أن النتائج سوف يتم الحصول عليها من خلال موقع نتائجنا المخصص لذلك أو كما يطلق عليه موقع ناجح من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب على الطالب الدخول الى الموقع الالكتروني نتائجنا من خلال استخدام الرابط التالي .

بعد ذلك سوف يفتح الرابط صفحة رئيسية تحتوي على جميع أسماء المحافظات العراقية بشكل متتالي إذا تم رفع النتيجة بشكل مباشر من الوزارة فإنه سوف تجد أمام كل اسم محافظة كلمة تنزيل.

قم بالضغط على كلمة تنزيل وانتظر حتى يتم تحميل الملف الذي يحتوي على جميع مديريات هذه المحافظة.

يجب عليك اختيار المديرية ثم المدرسة التابع لها الطالب وبعدها اسم الطالب سوف يتم الحصول على مجموع الكلي لدرجات الطالب.

كما سوف يتم الحصول على درجات الطالب بالتفاصيل من خلال رابط نتائج الثالث متوسط سوف تعرضه وزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.