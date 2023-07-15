“احصل عليها الآن” رابط نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023 لجميع المحافظات

رابط نتائج الثالث متوسط العراق بعموم المحافظات من أكثر الأمور بحثًا خلال الآونة الأخيرة حيث أطلقت الوزارة هذا الرابط تسهيلًا على أولياء الأمور والطلاب، ومنعًا لتزاحم المواطنين داخل المدارس، وأشارت إلى الانتهاء من أعمال تصحيح، ورصد الدرجات، ومراجعتها، وسوف يتم رفع النتائج على موقع نتائجنا أو الموقع الرسمي للوزارة خلال بداية الأسبوع المقبل حتى يستطيعون الطلاب الحصول على نتائجهم، ويتعرفون على مستوى تحصيلهم الدراسي لعام 2023.

رابط نتائج الثالث متوسط العراق

يمكنك أن تدخل إلى رابط موقع وزارة التربية العراقية، وتتبع هذه الأمور:

ادخل إلى موقع وزارة التربية العراقية أو عبر هذا الرابط natiga4dk.net.

سجل الرقم الامتحاني للطالب أو قم بكتابة اسمه.

اضغط إظهار النتائج.

يطرح لك الموقع في الحال كشوف أسماء الطلاب في محافظات العراق.

الاستعلام عن نتائج الثالث عبر نتائجنا

يمكنك أن تعتمد على موقع نتائجنا في الحصول على نتائج الثالث متوسط الدور الأول من خلال اتباع هذه الخطوات:

توجه إلى رابط موقع نتائجنا من هنا.

اختار نتيجة الصف الثالث المتوسط.

تنسدل أمام قائمة بها مختلف محافظات العراق.

اختار المحافظة التي يتواجد بها الطالب.

اضغط لتنزيل الملف.

سوف تجد كشوفًا بصيغة pdf بها أسماء الطلاب لكل محافظة.

ابحث عن اسم الطالب الذي ترد أن تحصل على نتيجته.

نتائج الثالث متوسط

وزارة التربية العراقية أعلنت من خلال البيان الرسمي لها عن الانتهاء من أعمال المراجعة، ورصد الدرجات، وتصحيح الأوراق الامتحانية بنسبة تصل إلى 97 % لمختلف المحافظات العراقية، وأكدت أنه خلال الفترة المقبلة سوف تتم مراجعة أوراق الطلاب بعد تصحيحها عن طريق اللجان المختصة حتى يحصل جميع الطلاب على الدرجات المستحقة، ولا يتعرضون إلى الظلم، وسوف يتم إعلان النتائج فور الانتهاء من هذه الأعمال من خلال رابط موقع الوزارة.